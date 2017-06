Nem kell nekik hangszer a zenéléshez

Énekkel töltik meg hétvégén a Várkert bazár Öntőház udvarát, jön a kétnapos A Cappella Fesztivál.

Most hétvégén rendezik a harmadik A Cappella Fesztivált, és hagyományosan a hangszeres kíséret nélküli, kizárólag énekelt zene könnyed oldalát mutatják be mindkét napon. Idén is több külföldi formáció lép fel a rendezvényen, a Corou de Berra Franciaország déli térségének többszólamúságát hozza el, a zimbabwei iskolai kórusból összeállt Insingizi ötvözi a hagyományos a cappellát, a zimbabwei dallamokat és olyan különlegességeket, mint

a kizsákmányolt dél-afrikai bányászok Gumicsiszma Tánca

(Gumboot Dance) vagy az afrikai ima. A szlovén Kreativo a játékos lazaságra és kreativitásra építi zenéjét, és rajtuk kívül fellép még a cseh Yellow Sisters is.

Újdonság lesz az idei fesztiválon, hogy rengeteg gyerekprogrammal is készültek a szervezők. A gyerekek délután négytől a koncertek végéig tematikus programokon vehetnek részt. Készíthetnek saját koronát és különböző hangszereket újrahasznosított anyagokból, gyárthatnak 3D képeslapot, kipróbálhatják, hogy milyen a dallamokra festeni, és lesznek játékos kvízek is.