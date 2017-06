A Motörhead producerével dolgozott együtt a magyar zenekar

Megjelent a Paddy & The Rats új albuma. Az ír punkrock zenét játszó bandának ez az ötödik stúdiólemeze, mely a Riot City Outlaws címet kapta. A zenei producerük ezúttal Cameron Webb volt, aki olyan együttesekkel dolgozott már együtt, mint a Sum41, a Limp Bizkit, vagy éppen a Motörhead.

Hogy mi a különlegessége a hattagú Paddy & The Ratsnek? Az, hogy a hagyományos punk hangszereken, mint a dob, basszus- és elektromos gitárokon kívül néhány népi hangszer is helyet kapott benne. Így hegedű, tangóharmonika, mandolin és skótduda hangjait is megszólaltatják a dalaikban. Nem is lehet beskatulyázni őket: saját stílust alakítottak ki, amit ők csak pub 'n' roll-nak hívnak. Ebben keveredik a rock, folk, punk, pop, ír kelta zene is.

„Elég kísérletező típusok vagyunk, és minden lemezen elkezdünk egy picikét másfajta zenei irányokba elnyúlni. Most visszatértünk az eredetileg elindított stílushoz. De azért elég sok minden változott"- mesél az új albumról Joey MacOnkay, aki elektromos gitáron játszik.

Minden a tavaly őszi Európa turnén kezdődött. A Paddy & The Rats volt az Ignite vendégcsapata. A srácok meghallgatták a kaliforniai együttes utolsó albumát, és nagyon megtetszett nekik a zenék hangzása. Kiderült, hogy a Grammy-díjas producer, Cameron Webb keverte azokat a számokat. Az Ignite magyar származású énekesén,Téglás Zolin keresztül elérték a producert. Elküldték neki néhány dalukat, amik elnyerték Cameron tetszését.

Paddyék február közepén még játszottak néhány koncerten, majd a hónap végén már nekiálltak az új lemez előkészületeinek. A zenekar rengeteget próbált erre az albumra. A tagok arról is meséltek, hogy előző lemezeiken teljesen más metódussal dolgoztak. Eddig saját stúdiójukban, saját tempóban szerezték a dalokat, ám legutóbb egy sokkal szűkebb időkeretbe voltak szorítva. Cameron felkészülten jött Magyarországra: az énekes által küldött demókat még otthon, Los Angelesben hallgatta meg, majd e-mailben egyeztettek, hogy min kellene esetleg változtatni. Ezután érkezett meg az amerikai producer Magyarországra.

„Azt mindenki felmérte, hogy itt muszáj koncentráltabban és fókuszáltabban odaérkezni a stúdióba, mert ott már megvalósítani kell a dolgokat. És pont azért, hogy azokat az ötleteket, amiket a Cameron hoz, azokat egyből meg tudjuk valósítani, és ne az legyen, hogy még azon kell gondolkozni, hogy hogy áll össze ez a hang..." – mondja Seamus Connelly, a zenekar dobosa.

Az új lemezen két hétig dolgoztak a törökbálinti Supersize Recording stúdióban.

„Volt körülbelül 25 új szám, ebből 15-öt kiválasztottunk. Ebből a 15-ből 2-3 teljesen megváltozott, ahhoz képest, hogy milyen volt eredetileg. Utána mentünk a stúdióba, felvettük vele, majd ő visszarepült Los Angeles-be és kint megkeverte. Tényleg az eddigi legjobb, amit csináltunk"- meséli Joey.

Cameronnak sok ötlete volt a dalokkal kapcsolatban. Paddy, az énekes szerette volna jobban rendszerezni a munkamenetet, míg Cameron épp az ellenkezőjét szerette volna elérni. Ezek miatt voltak ugyan kisebb viták, de a munka során remekül összecsiszolódott a banda a producerrel.

„Az igazi különbséget én abban látom, hogy teljesen máshonnan közelíti meg a dolgokat. Amerikában sokkal jobban ráéreztek arra, hogy a zene nem a matériával függ össze, hanem a lélekkel. És abból az irányból próbálja megközelíteni, hogy az emberek olyan környezetben legyenek, hogy teljesen át tudják magukat adni, és hogy lélekből játszanak, ne pedig az alapján, hogy le vannak írva a hangok és betanultuk, hanem engedjék el magukat és összefolyjanak a zenével"- mondja Vince Murphy, a basszusgitáros.

Cameron többféleképpen próbálta inspirálni a bandát: karácsonyfaégőket tett fel a stúdióban, hogy hangulatossá tegye azt. Amikor pedig már túl sokat dolgoztak, kihívta őket kosárlabdázni.

Nagyon felvette a rezgésünket. A humorunktól kezdve mindent"- teszi hozzá Vince.

Sőt, egy hangversenyükre is elvitték Paddyék az amerikai producert, aki először felment a színpadra, majd a közönség soraiból nézte végig a koncertet.

A tagok elmondása alapján a hangzás és a minőség sem volt még ilyen jó az eddigi lemezeiken. A Riot City Outlaws–on 15 dal találhat. Az új albumon sok fajta stílus keveredik: kalózos, folk-punkos dalok alkotják, de születtek metálosabb és poposabb zenék is. A végeredmény pedig egységes, kiforrott alkotás lett a tagok szerint, akik meg vannak elégedve munkájukkal.

„Nyilván most már a cél, hogy megpróbáljunk világszínvonalú dolgot csinálni. Hasonlítgattuk az ilyen etalonokhoz a zenénket, mint a Green Day és a Dropkick Murphys, és nem maradunk el hangzásban..." - teszi hozzá Joey.

Magyarországon június 7-én jelent meg az új lemez. Első, dalszöveges klipjük, a Join The Riot 10 nap alatt elérte a 100 ezres hallgatottságot. Másodiknak a Where The Red Paints The Ocean érkezett meg, metálosabb elemekkel.

A héten pedig az album első forgatott videoklipjét is láthatták a rajongók. Ez az Aerolites, ami már kicsit szélesebb közönségnek szól. Abban, hogy ehhez a számhoz készüljön videoklip, az összes tag egyetértett. A forgatás két napig tartott.

Szerintem a legjobb hátteret tudtuk a kliphez biztosítani, ami pedig nem más, mint Budapest, ami személy szerint nekem a kedvenc városom"- mondja Seamus.

Az együttes folyamatosan építi az európai-, és most már az amerikai karrierjüket is. Számos európai országot jártak már végig, Spanyolországtól egészen Oroszországig. Talán ennek is köszönhető, hogy egymást kővető három évben ők voltak a legletöltöttebb magyar zenekar az iTunes-on.

„Ehhez olyan anyag szükségeltetik, ami megállja a helyét mindenhol. Szerintem ezt a célt sikerült elérni az új lemezzel"- teszi hozzá Seamus.



A lemezbemutató nagykoncerten is várnak újdonságok a rajongókra: az eddigi hat tag helyett most heten állnak a színpadra. Egy régi ismerősük, Varga Zoltán, az Useme zenekar oszlopos tagja játszik majd szintetizátoron. Ő egyébként az ír kocsmazenét játszó banda előző lemezét keverte. De sok új vizuális elemmel is készülnek a nagyszabású koncertre.

„Igyekeztünk úgy összerakni ezt a 2 órás koncertet, hogy mind hangban, mind látványban maradandó élmény legyen azoknak, akik megtisztelnek minket a jelenlétükkel" – mondja Seamus.

Június 9-én, azaz ma este a Barba Negra Trackben hallhatja a közönség élőben is az új dalokat és természetesen a régi slágereket is.