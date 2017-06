20 éves a világ első mobilos fotója

1997. június 11-én Philippe Kahn egy észak-karolinai kórházban arra várt, hogy a felesége megszülje lányukat, Sophie-t. Mivel nem mehetett be a szülőszobába, az időt arra használta fel, hogy kitalálta, hogyan tudna a mobiltelefonja segítségével képet készíteni az újszülöttről, hogy azt egyből továbbíthassa is a barátainak. Mindezt persze egy olyan telefonnal, amellyel nem is lehetett fényképezni, és akkor, amikor az internet még bőven gyerekcipőben járt.

A matematikus, szoftverfejlesztő és feltaláló Philippe Kahn már korábban is gondolkodott olyan technológiák kialakításán, amelyekkel azonnal meg lehetne osztani a képeket másokkal. Sophie születésére várva Casio QV-10 digitális fényképezőgépe és a korszak népszerű mobilja, egy Motorola Startac összekapcsolásával sikerült összeeszkábálnia egy olyan eszközt, amivel el szerette volna küldeni újszülött lánya képét a barátainak.

A telefon és a fényképezőgép szinkronizáláshoz szükséges programot a laptopján, a kórházban írta meg a Time magazin beszámolója szerint, amely 2016-ban beválasztotta a világ 100 legfontosabb képe közé a kis Sophie portréját.

Kahn a fura eszköz segítségével ugyanis nemcsak képes volt lefényképezni lánya első pillanatait, hanem azonnal továbbította is azt több mint kétezer embernek.

Nem sokkal később finomított a sebtében összerakott prototípuson, és 2000-ben a Sharp nevű cég ezt a technológiát használva dobta piacra az első kamerával ellátott mobiltelefont Japánban, amely a kép elektronikus elküldésére is alkalmas volt. A japánok megőrülnek a miniatűr képekért, amelyeket magukról csinálnak – írta 2001-ben a kamerás mobilokról a BBC.

A japán őrületet 2002-ben az amerikai piacra is bevezették, és a hatás elsöprő volt - a kamerás mobilok néhány év alatt meghódították a világot.

Ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy Kahn pillanat szülte találmánya óriási hatással lett arra, ahogy kommunikálunk, illetve ahogy érzékeljük és megörökítjük a körülöttünk lévő világ eseményeit. A Time pedig azt is kihangsúlyozta, hogy a világon naponta körbeküldött százmilliós nagyságrendű kép jelentős része most is babafotó. Ma már szinte alapvetően számít, hogy valaki még a szülőszobán fotót készítsen a gyerekéről, amelyet aztán meg is oszt másokkal, csakhogy most már sokszor kifejezetten erre a célra készített alkalmazások segítségével.

Az 1952-ben, Párizsban született Kahn egyébként számos más fontos találmányt is jegyez, és négy techcéget is alapított (Fullpower Technologies, LightSurf Technologies, Starfish Software, Borland). 2012-ben egy, a Super Bowl szünetében bemutatott reklám is készült vele, ahol a találmányáról beszél.

A Mashable-nek pedig azt mondta a fényképezőgép-telefon kombinációjával készített fotóról, hogy a Polaroid képek 21. századi verzióját akarta megalkotni vele.