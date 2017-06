Ájultan találtak a dél-koreai Big Bang fiúbanda egyik tagjára kedden. A T.O.P. művésznevű férfi rendőrként tölti sorkatonai szolgálatát, és az őrhelyén esett össze. Azóta intenzív osztályon ápolják, és még mindig alig reagál a külvilágra.

T.O.P. a dél-koreai Big Bang sztárfiúbanda egyik tagja került nagyon rossz állapotba a napokban. A fiatalember már néhány hónapja a sorkatonai szolgálat keretében rendőrként dolgozik, és kedden ájultan találtak rá az állomáshelyén. A BBC azt írta, hogy T.O.P. annyira kábult volt, hogy

csak a legerősebb ingerekre reagált, azonnal kórházba vitték,

ahol azóta is intenzív osztályon kezelik. Egyébként a 29 éves T.O.P. nincs életveszélyes állapotban, de szerdán még mindig alig reagált a külvilágra, folyamatosan segítetteni kellett a gyér légzését is. Az egyik orvos annyit mondott, hogy a férfi nagyon rossz állapotban van, de valószínűleg egy hét alatt felépül. Az már kiderült, hogy a T.O.P egy halom nyugatót szedett be, ezért ájult el.

T.O.P-nek korábban már voltak kábítószeres ügyei. Legalábbis éppen néhány nappal az ájulása előtt derült ki róla, hogy

többször látták már marihuánát szívni,

ami tiltott szer Dél-Koreában is. Miután kiderültek a marihuánás esetei, T.O.P-t azonnal átvezényelték Szöul gazdag Gangnam körzetéből egy másik rendőrségre büntetésből.

Ügynöksége két nappal ájulása előtt adott ki egy közleményt az esetről, amit maga T.O.P. írt kézzel. A kézírás fényképe fel is került a Bigbang Facebook-oldalára is. T.O.P. azt írta benne, hogy megérdemli a büntetést, amiért megsértette zenekari társait, az ügynökségüket, a rajongókat és a családját. Évekig fogja sajnálni, hogy hibázott. Ezek után jött a nyugtatók miatti ájulás.