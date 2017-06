Az egyik legnagyobb nemzetközi zenei díjat kapta Leslie Mandoki

Cannes-ban, a zenei kiadóvállalatok és hanglemezek nemzetközi vásárán, a MIDEM-en tüntették ki Leslie Mandokit, a világhírű zenészt és producert, amiért mindig is a zenét, az értékeket, a szabad és toleráns Európát, és a kultúrák közötti hidakat állította fókuszba zenei munkásságában.

Életműdíjjal ismerték el a múlt héten Leslie Mandoki zenész-producer zenei munkásságát a világ egyik legfontosabb zenei rendezvényén, a MIDEM-en. A zenei kiadóvállalatokk és hanglemezcégek nemzetközi vásárát Cannes-ban rendezik már 1967 óta. Az ünnepi díjátadót június 8-án a Palais des Festivals-ban rendezték, ahol Leslie Mandoki a 25 éves Man Doki Soulmates-szel fel is lépett. Ez az a formáció, amelyikben Mandoki

a nemzetközi zenei világ sztárjaival játszik együtt.

Ott zenél többek között Chris Thompson (Manfred Mann Earth Band), Bobby Kimball (Toto), Nick van Eede (Cutting Crew), Al di Meola, Ian Anderson (Jethro Tull ), Melanie C (Spice Girls) Midge Ure (Ultravox), Tony Carey (Rainbow), Randy Brecker, Bill Evans (Miles Davis Band), David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears), John Helliwell (Supertramp), Till Brönner, Klaus Doldinger. A legfiatalabb zenész a 30 éves Cory Henry (Snarky Puppy). Az együttes tagjai tehát mind legendás zenészek, többen legendás együtesek vezetői, és Mandokit Quincy Joneshoz és Duke Ellingtonhoz hasonlítják, amiért különleges képességével össze tudja tartani a zenekart.

Nem csoda, hogy büszkén és joggal hivatkoznak magukra úgy, mint a „best band of the world” ('a világ legjobb zenekara'), amit még Greg Lake, a King Crimson és az egykori Emerson, Lake & Palmer basszusgitárosa mondta róluk korábban. Az életműdíjjal – Mandoki eddigi, negyvenéves zenei munkássága mellett – a soulmateses formáció turnéját, a Wings of Freedom-ot is elismerték. A turné alcíme amúgy Európa története (A Story of Mother Europe), és – többek között a magyar történelemhez igazodva, –

1956 és az 1989 is kiemelt szerepet játszik a koncertsorozatban.

Előbbi egyértelműen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra utal, míg utóbbiban a magyar határnyitás mellett természetesen a berlini fal leomlásának emléke is ott van. Egyértelműen kivételes esemény, mikor 35 Grammy-díj, rengeteg arany és platina-lemez tulajdonosa együtt tiszteleg például az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt. A rövid turnéval Londonban, Párizsban és Berlinben léptek fel idén, minden helyszínen óriási, hosszú ideig tartó álló tapssal köszönte meg az élményt a közönség.

A díjat a MIDEM vezérigazgatója, Paul Zilk adta át Leslie Mandokinak a MIDEM-en. Azt mondta, a Man Doki Soulmates

a zenét, az értékeket, a szabad és toleráns Európát és a kultúrák közötti hidakat állították fókuszba

mindig is fennállásuk óta, és ezt képviselték legutóbbi turnéjukon, a Wings of Freedom-on is.

Zilk az aranyból készült pálmalevélszobor átadását azzal kezdte, hogy megköszönte Mandokinak, hogy a MIDEM-re hozta a hihetetlenül tehetséges zenészekből álló együttesét. Ezen kívül pedig megköszönte a sok örömöt, emberséget, szívet és a fantasztikus zenét, amit Mandoki a rajongókkal a világ minden táján megoszt. Aztán azzal fejezte be, hogy kérte a közönséget, hogy együtt ünnepeljék tapssal Leslie Mandokit, „a világ zenei közösségének egyik nagyságát".

Mandoki azt mondta a díjátadón, hogy a Soulmates csapata egy közös zenei értékrenden alapuló társaság, akik által a jazzrockzene ismét elnyeri társadalompolitikai relevanciáját és fontosságát. Cannes-ban azt is mondta, hogy „a lusta gondolkodásmód gátolja a megismerést. Az unalomig visszhangozott vagy megszűrt gondolatok és alternatív tények korában nekünk, renitens zenei lázadóknak és idealista szabadgondolkodóknak újra kötelességünk van. Persze nem azt állítjuk, hogy mi mondjuk meg az egyetlen objektív igazságot, hanem

megpróbálunk autentikusak, azaz szavahihetőek és őszinték lenni.

A közös európai értékekért állunk ki. Szabad emberekért egy szabad Európában. Egy színes, toleráns és a szabadságot szerető Európáért, amely a vasfüggőny megnyitása után egyesült.” Utána azt mondta a koncertek üzenetéről, hogy „olyan utakat kell találnunk, amelyekkel

a következő generációkra egy jobb világot tudunk hagyni.

A szabadság nem magától értetődő dolog. Mint Németországban élő ember, szerencsés és hálás vagyok, hogy megélhettem azt a történelmi pillanatot, amikor a berlini fal békésen omlott le. És mint született budapesti örülök, hogy éppen a magyarok voltak azok, akik megnyitották a határokat és ezzel előidézték a vasfüggöny leomlását. Ezért érzem kötelességemnek, hogy hidakat építsek oda, ahol Európában repedések keletkeznek.” Mandoki még azt is mondta, hogy „a Twitter, a közösségi média és az okostelefonon küldött sms-ek korában számunkra a zene olyan, mint egy tintával papírra írt szerelmeslevél a közönséghez.”

Mandoki május a Wings of Freedom-turnéért május 16-án kapott egy másik díjat is Münchenben. Azért díjazták, mert egységes európáért harcoló, hiteles művészként különösen sokat tett Bajorországért. Mandokinak volt egy könyves projektje és dokumentumfilmje is Vágy a szabadságra (Sehnsucht nach Freiheit) címmel.

Út az életműdíjig

Mándoki László 1953-ban született Budapesten. 17 évesen alapította első zenekarát (Tiger), miközben elsősorban édesapja akarata szerint vegyipari technikumban tanult. Ezután közgazdaságtant tanult az egytemen. Közben pedig egyre nagyobb szerepet kapott életében a zene, megalakult második zenekara, a sikeres Jam is. Végül a

zeneszeretet miatt hagyta ott az egyetemet,

és jelentkezett a Zeneakadémiára. Ekkor már működött egy másik zenekara is, a Mándoki-trió. Mándoki a zenekarokban dobos volt, de már a Jamben énekelt és dalszövegeket is írt. Akkora sikerük volt, hogy nem csak a hazai fesztiválokon, koncerttermekben léptek fel, hanem a környező – természetesen szocialista – országokba is meghívták őket. A Jam végül azért oszlott fel 1974-ben, mert hármat közülük behívtak katonának. Mándoki ezek után a trióra koncentrált, de hamar rá kellett jönnie, hogy az akkori Magyarországról indulva semmi esélyük nincs a világ különböző helyein, vagy akár a világ különböző zenészeivel együtt fellépni. Elviselhetetlen volt számára a kommunista diktatúra, ezért

két barátjával disszidált.

Egy ideig menekülttáborban is volt, majd kocsmákban és bárokban zenélt, és ezek után kapott stúdiózenészi állást Münchenben. Egyre nagyobb popsikerei voltak, majd 1982-ben saját stúdiót alapított, ahol fel is vette első szólólemezét, ami Back to Myself címmel jelent meg. A szóló karrierje mellett rengeteg világsztárral (többek között Bonnie Tylerrel, Phil Collinsszal, Lionel Richie-vel) dolgozott együtt producerként, és összehozta a Man Doki Soulmates nevű projektjét is, ami a múlt héten, a MIDEM-en kapott életműdíjához is hozzájárult.

Leslie Mandoki zeneszerzőként és producerként dolgozott például az Audinak és a Bayern Münchennek is, és ő Angela Merkel egyik kampánytanácsadója, ő szerezte a német kancellár több kampánydalát is.