Lovaggá ütötték a Metallica tagját

Különleges megtiszteltetés érte a Metallica dobosát: Lars Ulrichot Frigyes dán koronaherceg lovaggá ütötte.

Ulrich hosszú zenei karrierjével érdemelte ki a kitüntetést, amelyet Margit királynő nevében fia, Frigyes trónörökös adott át, amikor San Franciscóban járt - írja a Billboard.

A lovagi címhez a Metallica is gratulált Instagram-oldalán:

Ez most tényleg azt jelenti, hogy hogy ezentúl Sir Larsnak kell hívnunk őt? Gratulálunk Larsnak, akit tegnap ütött lovaggá Frigyes dán koronaherceg. Nem rossz egy taknyos genfoftei kölyöktől" - írták az oldalukra feltöltött képhez, amelyen a büszke Ulrich a herceggel együtt látható, mellén a kitüntetéssel.

Az Order of Daneborg elnevezésű dán lovagrendet még V. Keresztély dán és norvég király alapította 1671-ben, és több dán művészt is a tagjává avattak már.

A Metallica jövő áprilisban Budapestre is eljön Hardwired... To Self-Destruct című új albuma turnéjának keretében, így hamarosan a magyar közönség is találkozhat a lovaggá ütött dobossal.