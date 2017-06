Ilyet még nem láttunk Magyarországon

Nagyon bekezd az első nappal a jubileumi, 25. VOLT Fesztivál. A nap - és gyakorlatilag az egész fesztivál - headlinere a Linkin Park, akik most először lépnek fel Magyarországon. Az amerikai nu metal bandára pedig az idei egyetlen Subscribe-koncerttel lehet majd melegíteni.

A Telekom Nagyszínpadon kedden a Linkin Park lesz az egyetlen fellépő, de az OTP Junior - Petőfi Rádió Nagyszínpadhoz már korábban is érdemes lesz kilátogatni. A programot 17:30-kor a Nagy-Szín-Pad! verseny 2017-es győztese, a Lóci Játszik nyitja. Az együttes alternatív, popos zenéje ugyan eléggé kilóg a többi, keddi nagyszínpados fellépő, azaz a Link Park, a Subscribe, és a Brains triójából, de attól nem kell tartani, hogy Csorba Lóci és zenekara ne teremtene jó hangulatot, hiszen nem véletlenül szavazta meg őket legjobbnak a Nagy-Szín-Pad! közönsége.

A Lóci Játszik még csak hároméves zenekar, idén januárban adták ki a második albumukat, de igen gyorsan gyarapítják rajongótáborukat. A korábban esküvőkön zenélő Csorba Lócira és zenéjére a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film kapcsán figyelhettünk fel, idén pedig zenekarával megkapta az év felfedezettjének járó Fonogram-díjat is. A Nagy-Szín-Pad! elindulása előtt még arról beszélt, hogy a zenekar „egy nagy álom beteljesülésének a küszöbének a lehetőségének a kapujában” áll, ma pedig már teljesül is ez az álom. Lóciék ráadásul jótékonysági akcióval is összekötik a nyereményként kapott nagyszínpados fellépéseket: egy felfújható krokodillal járják a fesztiválokat, amelyet a Halott Pénztől Pinkig mindenkivel szeretnének aláíratni, akivel találkoznak, hogy azután elárverezhessék.

A Lóci Játszikot a Subscribe követi a Petőfi Rádió Nagyszínpadon, ami már azért is örömteli, mert a metálzenekar 2015-ben állt utoljára színpadra a saját számaival. A zenekar azt írta a Facebook-oldalán, hogy nem tudtak nemet mondani a fesztivál felkérésére, hogy játszanak a Linkin Park előtt, és idén erre az egy fellépésre koncentrálnak. A zenekar 1999-ben alakult, és 2000 óta zenélnek Subscribe néven. Eddig öt albumot adtak ki, és utoljára 2014-ben jelentkeztek egy kifejezetten sikeres lemezzel, a This Moment Will Soon Be Gone-nal. 2015 elején viszont bejelentették, hogy bizonytalan időre felfüggesztik működésüket. Óriási meglepetés és öröm volt a rajongóknak, mikor márciusban kiderült, hogy újra színpadra áll a zenekar, és úgy tűnik, a szünetnek hamarosan vége szakad, ugyanis a zenekar jövőbeli tervekről is beszélt, bár ezekről részleteket nem árultak el.

A Subscribe után, a tervek szerint 21 órakor kezd a Telekom Nagyszínpadon a kétezres évek elejének egyik legnépszerűbb rockzenekara, a Linkin Park, amely az idei VOLT Fesztivál legnagyobb húzóneve. A Linkin Park fellépése különösen nagy ünnep a rajongóknak, hiszen az amerikai nu metal banda még soha nem játszott Magyarországon, és új lemezzel is jelentkezett 2017-ben. Bár azért ez utóbbi nem minden rajongónak okozott örömöt: a zenekar hetedik nagylemezeként májusban megjelent, popos hangzású One More Light ugyanis inkább elégedetlenséget váltott ki.

Azért attól valószínűleg nem kell tartani, hogy ne éreznék jól magukat a rajongók a várva várt koncerten, amely persze nem csak a Linkin Park-fanoknak ajánlott. Habár sok rocker húzta a száját a Linkin Park népszerűsége, illetve a rapet a rockkal és a metállal ötvöző zenéje miatt 2000 környékén, az tagadhatatlan, hogy a Hybrid Theory album az In The End-del, illetve a Meteora a Numb-bal meghatározó zenéje volt a korszaknak. Reméljük, hogy Chester Benningtonék inkább ebből a korszakból válogatnak majd a koncerten, még akkor is, ha a frontember korábban azt üzente a kommercializálódást a szemükre vető rajongóknak, hogy ideje nekik is továbblépniük végre a 2000-ben megjelent Hybrid Theory-n.

A Linkin Park után jó levezetésnek ígérkezik a Brains koncertje: a zenekar 23 órakor kezd a Petőfi Rádió Nagyszínpadon. A deszkás punkból a drum and bass-t a hangszeres zenével vegyítő hangzásig eljutó zenekar nemrég jelentkezett új lemezzel, Keep Burning címen, amelyről az egyik dal az Origón debütált. Az esti koncertre jó kedvcsináló, hogy a zenekar frontembere, MC Colombo szerint az album címe arra utal, hogy a zenekar minden eddiginél nagyobb lángon ég.

De akit nem érdekel a nagyszínpados zúzás, annak sem kell csüggednie, mert kifejezetten erős és műfajilag sokszínű lesz a magyar zenei felhozatal kedden. Mi most az énekes-dalszerzőket emelnénk ki, ugyanis a Sziget Teraszon egy másik Nagy-Szín-Pad!-os versenyzővel, Petruskával és gitárjával találkozhatunk, illetve a sokszor Csorba Lócival is összehasonlított Szabó Benedek is fellép majd a Galaxisokkal koraeste a Sopron Színpadon.