Mennyire ismeri a magyar rajz- és bábfilmek királyait?

Két legendás magyar animációsfilm-rendező is 90 éves lenne idén júniusban: Foky Ottó 1927. június 15-én, Dargay Attila pedig június 20-án született. A reklámgrafiksuként is dolgozó Foky Ottó elsősorban bábfilmsorozatairól ismert, a könyvillusztrátorként és képregényrajzolóként is jelentős Dargay Attila pedig a magyar rajzfilmkészítés egyik legfontosabb alakja - mindkettejük neve összeforrt az animációs műfaj rendszerváltás előtti aranykorával. Foky Ottó 2012-ben, Dargay Attila pedig 2009-ben halt meg. Kvízünkkel róluk emlékezünk meg.