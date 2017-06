Élőben nézheti a Gorillaz kölni koncertjét

Aki lemaradt a Gorillaz budapesti koncertjéről, a kölni koncerten pótolhatja az élményt június 20-án.

A holnap esti kölni Gorillaz koncertet 360 fokos élő streamben közvetíti a Telekom, így azt világszerte bárhonnan követhetik a rajongók. A streamet a Telekom Electronic Beats nemzetközi weboldalán fogják közvetíteni.

A Gorillaz éppen múlt pénteken, június 16-án adott koncertet Budapesten. A nemsokára 20 éves virtuális zenekar - amelyet a valóságban ketten alkotnak: egy képregényes és Damon Albarn zenész - az új, Humanz című nagylemezét hozta el Budapestre. A lemez közreműködői közül akadt, aki virtuálisan, és akadt, aki személyesen volt jelen, például Zebra Katz. Kölnben szintén a Humanz kerül majd terítékre - többek között a Sex Murder Party és a We Got the Power című számokkal.

Aki nem éri be a 360 fokos virtuális koncertélménnyel, az App Store-ból és a Google Play-ből letölthető The Lenz applikációval a Gorillaz - szintén virtuális - világába is benézhet.