Világsztár látogatta meg a londoni toronyház tűzoltóit

Szörnyű tűz pusztított szerda éjjel a londoni Grenfell Towerben - a kiégett toronyházban a legutóbbi beszámolók szerint 79-en halhattak meg. A világhírű énekesnő, Adele a tragédia után úgy döntött, hogy személyesen fejezi ki részvétét az érintetteknek.

Adele nemrégiben felkereste a kiégett Grenfell Toronyházat is, hogy a helyszínen nyújtson vigasztalást az áldozatok hozzátartozóinak. A szörnyű látvány nagyon megviselte az énekesnőt, ő maga is könnyekben tört ki.

Néhány nappal a katasztrófa után pediga Chelsea Tűzoltóállomást látogatta meg, ahol megismerkedett néhánnyal azok közül a tűzoltók közül, akik hősiesen oltották a lángokat a kigyulladt toronyban.

Egyikük, Rob Petty meg is osztott több ekkor készült csoportképet, hiszen, mint írta is, nem mindennapi esemény, hogy Adele toppanjon be egy teára az állomásra.

Nem Adele az egyetlen híresség, aki mindent elkövet, hogy a tűzvész után segítsen a bajban: egytől egyig illusztris nevekből álló sztárcsapat állt össze, hogy jótékonysági céllal vegyenek fel egy dalt. A hírek szerint Simon&Garfunkel Bridge Over Troubled Waters című számát dolgozza fel a Craig David, Emile Sandé, Rita Ora, Celine Dion, Robbie Williams, Liam Payne, Roger Daltrey, Jessie J, Brian May és Louis Tomlinson alkotta társaság, a munkálatokat pedig Simon Cowell fogja össze.