Ma kezdődik a jubileumi Fishing on Orfű

Ma kezdődik az idén már 10 éves Fishing on Orfű fesztivál. A nulladik napon Lovasi András alapító 50. születésnapját ünneplik koncerttel.

A 10. Fishing on Orfűn fellép mások mellett a Csík zenekar, a 30Y, a Vad Fruttik, a Hiperkarma, a Halott Pénz, az Anna & the Barbies, a Punnany Massif, a Quimby és a Kiscsillag.

Az Orfű központjában lévő Muskátli udvar és a Medvehagyma Ház lesz a két központja a fesztivál külső programjainak. A Muskátli étterem mögötti udvar a fesztivál ideje alatt FOO Színházkertté változik, és napi két előadással várja a fesztiválozókat.

Fellép Mácsai Pál, Tenki Réka és jön a Kapa-Pepe páros, azaz Mucsi Zoltán és Scherer Péter is. A duó pénteken Katona Lászlóval, szombaton Thuróczy Szabolccsal egészül ki. Fellép a L'art pour l'art Társulat is, és a Baltazár Színház is elhoz Orfűre egy komédiát.

A MÁV-START és a GYSEV a fesztiválra utazóknak 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a pécsi vasútállomásra bármelyik belföldi állomásról.

Bővebb információ a Fishing on Orfű honlapján található.