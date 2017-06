Csillagok érkeztek Pécsre

Az elmúlt napokban sorra érkeznek a sztárok Pécsre, a Pécs – Plácido Domingo Classics című eseményre, amelyet június 22. és 25. között első alkalommal rendeznek meg a városban.

A világszerte ünnepelt szopráncsillag, Marina Rebeka Verdi Traviata-jának főszerepét énekli majd június 24-én, és már a próbák első pillanataitól ámulatba ejtette a jelenlévőket. A szervezők úgy fogalmaznak: kisebb csodának számít, hogy napjaink legkeresettebb szopránját sikerült megnyerni Violetta szerepének megformálására, ugyanis a legrangosabb helyeken fellépő sztár naptára sok évre előre tele van. Marina Rebeka nevének említésére Párizs, New York vagy Bécs operaházaiban és koncerttermeiben is pillanatok alatt elfogynak a jegyek, így különleges lehetőség, hogy a magyar közönség is élőben hallgathatja a dívát.

A Pécs – Plácido Domingo Classics nevű eseménysorozat a Metropolitan Opera sztárjai című koncerttel indul, ahol az új operasztár-nemzedék nemzetközileg ünnepelt énekesei lépnek színpadra. Angel Blue, a 2009-ben Pécs és Budapest által megrendezett Operalia díjnyertese az operaverseny óta első alkalommal tér vissza, saját szavaival élve „európai szülővárosába". Az énekesnő nemcsak a milánói Scala, a bécsi Staatsoper vagy a londoni Királyi Operaház színpadain arat hatalmas sikereket estéről estére, hanem a százmilliós nézettségű BBC Proms társműsorvezetőjeként is nemzetközi népszerűségre tett szert. Az elmúlt két évben több mint harminc országban hódította meg a publikumot.

A fesztivál ötletgazdái azt mondják, már azt is nehéz felidézni, hogy Magyarországon mikor szerepelt egy időben együtt két olyan világklasszis operaszoprán, mint Marina Rebeka és Angel Blue, de hozzájuk még további élvonalbeli előadók is csatlakoznak.

A Metropolitan Opera sztárbaritonja, Yunpeng Wang kedden érkezett Tokióból, ahol éppen egy nemzetközi operaprodukció bemutatójára készül, és csak a pécsi koncert kedvéért repült Magyarországra, mindössze három napra. A fiatal művész nemcsak hangja, hanem kivételes színpadi játéka miatt is a közönség egyik nagy kedvence világszerte. Az Opera News nemrégiben az öt legjelentősebb férfi énekes között említette a kínai születésű, New Yorkban élő baritont, akit szintén Plácido Domingo fedezett fel.

Szintén első alkalommal lép fel Magyarországon Soloman Howard amerikai basszista, aki legutóbb a Metropolitan Opera Aida-produkciójában, a király szerepében aratott kirobbanó sikert New Yorkban. Howardot napjaink egyik legjelentősebb, „falrengető" basszistájaként emlegetik: a The New York Times „csengő hangú"-ként jellemzi, a The Denver Post egyenesen „emberfeletti"-nek nevezte a hangját, a The Guardian pedig a „dicsőséges" jelzőt sem sajnálta tőle.

Június 22-én, a pécsi Szent István téren este 9 órakor kezdődik az önfeledt szórakozást ígérő operapiknik, amelynek műsorán opera-, operett- és musicalslágerek is szerepelnek. Az estnek Solymosi Péter trombitaművész és a Los Angeles Opera népszerű tenoristája, Joshua Guerrero lesznek a vendégei.

A Pécs - Plácido Domingo Classics eseményeinek a Pannon Filharmonikusok lesz az állandó közreműködője, dirigense pedig a legendás amerikai karmester, Eugene Kohn.

A szervezők azt ígérik, különleges, zenei csemegékkel teli, szórakoztató négy napot kínálnak majd a közönségnek.