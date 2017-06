Meghalt Prodigy

A Mobb Deep rappere születése óta küzdött egy ritka betegséggel.

Prodigy, aki 1992 óta a Mobb Deep hip-hop duó egyik tagjaként volt ismert, Las Vegasban halt meg.

A rapper sajtósa jelentette be a hírt, hogy Prodigy rosszul lett és kórházba került néhány nappal ezelőtt, a Mobb Deep Las Vegas-i fellépése után. A zenész halálát valószínűleg annak a ritka betegségnek, a sarlósejtes vérszegénységnek a szövődményei okozták, amellyel Prodigy születése óta küzdött.

„A halál pontos okát még nem állapították meg” - tette hozzá a szóvivő.

Prodigy a hétvégén az Art of Rap nevű turnén vett részt, ahol többek között Ghostface Killah, Onyx, KRS-One és Ice-T is felléptek. A Mobb Deep szombaton állt színpadra. A duónak, amelyet Prodigy a társával, Havockal alapított, a Quiet Storm és a Shook Ones voltak a legnagyobb slágerei.

Prodigy 1974. november 2-án született Albert Johnson néven. Mindössze 42 évet élt.