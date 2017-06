A funky és soul muzsika hőskorát idéző fellépőkkel támad a Palóznaki Jazzpiknik augusztus elején. Olyan csapat lép idén színpadra, amelynek zenéjére a '80-as évek több magyar diszkó klubját verték szét. De itt lesz az európai soulzene verhetetlen hangú királya is, aki ha eldalolja majd magát, akkor azonnal elolvadnak a nők.

A Palóznaki Jazzpikniket - amelyet immár hatodszor rendeznek meg - már nulladik nappal kellett kezdeni idén. Eredetileg kis Tájház udvari dzsembori volt, most augusztus 3-4-5-én viszont már 3 napos, 4 színpados, 20 koncertes rendezvény lesz. Mindezez csak növeli népszerűségét, hiszen a nyitó nap estéjén a nagyszínpad sztárja nem más, mint a legendás funky veterán, a Kool and the Gang. 45 éve(!) gyártják a slágereket és a mai napig fáradhatatlanul nyomják a koncerteket világszerte. 70 millió lemezük kelt el ez idő alatt, 31 album lett arany, vagy platina és minimum három generáció zenei izlésvilágát formálták.

Olyan dalok köthetők a Kool and the Ganghez, mint a Ladies Night, Get Down On It, Take My Heart, Let's Go Dancing, Joanna, Tonight, vagy éppen a Cherish, Fresh, illetve a Celebration, ami akkor bömbölt a reptéren, amikor 1980-ban hazahozták az Iránban túszul ejtett amerikaiakat és azóta is nagyobb mulatságok elmaradhatatlan zenei darabja.

A következő nap esti fellépői közül érdemes kiemelni

az Incognitót, amely a hetvenes évek brit fúziós jazz-funk világából nőtt ki, mint a két alapító Paul Williams és Jean-Paul Maunick (azaz Tubbs és Bluey) stúdióprojektje. A csapat a kilencvenes évek táncos-funkos acid jazz hangzásának legfontosabb együttese lett, ontotta a klubslágereket. A folyamatosan változó felállással működő formációban fennállása alatt majdnem 1500 muzsikus zenélt, de kulcsfigurája továbbra is Bluey. Ő a garanciája annak, hogy megmaradt az Incognito laza, mégis vibráló, lüktető dallamú, remek koncertprodukciónak.

Fellépésük után kezd majd a „szicíliai Barry White”, vagyis Mario Biondi. A 46 éves olasz énekes egy híres előadó gyermekeként kezdett kórusokban énekelni, majd a könnyűzene vizeire evezve komoly sztárok koncertjein háttérénekelt, majd lemezeiken is közreműködött. Első albumát 2006-ban jelentette meg, amelynek slágerdala, a This Is What You Are a soul-listák tetejére repítette. Azóta vagy fél tucat stúdióalbumot és koncertlemezt adott ki.

Érzelmes, mélytónusú hangjával egyértelműen a R&B, a soul és a funky nagyjai között kell számontartanunk.

Az utolsó nap is tartogat meglepetést, ugyanis szintén egy veterán csapat, a Matt Bianco pattan majd színpadra. 1982-ben alakultak és bár sokan úgy vélik, hogy a név valós embert takar, ez nem igaz. A Matt Bianco mögött az énekest, Mark Reilly-t találjuk. Az évtizedek alatt állandóan változó összetételű csapatnak ő maradt az egyetlen biztos pontja. Palóznakra is egy új formációval érkezik, hiszen hivatalosan a Matt Bianco feat New Cool Collective lép majd a színpadra.

A '80-as években sikereiket a kevert latin és jazz alapú dalaiknak köszönhettékúgy, mint a Get Out of Your Lazy Bed-nek, a Half a Minute-nek, a Don't Blame it on That Girl-nek vagy éppen a Yeh, Yeh című számuknak.

A Jazzpiknik, amely kőhajításnyira van a Balatontól, a gasztronómiában is a minőséget képviseli, az északi part közkedvelt éttermei és kézműves termelői biztosítják majd a harapnivalókat, a piknikhangulatot pedig piknikkosarak, behűtött borok, helyi termelői finomságok teszik teljessé. Idén is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak. Bizton állíthatjuk tehát, hogy idén nyáron három napra Palóznak lesz majd a jazz balatoni fővárosa.