Először Magyarországon a Foster The People

Mark Foster és zenekara először lépnek fel a budapesti éjszakában indie-diszkó slágereikkel, a Budapest Park fellépőiként. A VOLT karszalaggal érkező fesztiválozók pedig olcsóbban válthatnak jegyet, akár a helyszínen is.

Törzsvendégként visszajáró és régóta áhított előadók is szerepelnek a Budapest Park fellépőinek névsorában, utóbbi gárdát erősíti az indie bulik elmaradhatatlan sztárja, a Foster The People. A VOLT-ról hazatérő fesztiválozóknak nem kell sokáig várniuk a következő fesztiválélményig, hiszen július 2-ától karszalagjukkal kedvezményesen vehetik meg belépőjüket a Budapest Parkba.

Az indie rajongóinak nem kell bemutatni a zenekar előéletét, de akik nem ismerik közelről a Los Angeles-i együttest, íme egy gyorstalpaló a Foster The People-ből. Az alapító, Mark Foster, keményen dolgozott karrierje beindításán, kezdetben viszont nem kapott többet, mint reklámzenei megbízásokat. Mark 2009-ben találkozott Mark Pontiusszal és Cubbie Finkkel, ekkor született meg a zenekar. Bár rögös út vezette az alapítót a sikerig, ma milliók ismerik a Pumped Up Kicks című számot, amely az indie rajongók himnuszává vált.

Debütáló, Torches című lemezük egyből Grammy jelölést is hozott számukra, ahogy a Pumped Up Kicks is. A Pumped Up Kicks a Billboard Alternative listáján az első, a rock slágerekén a harmadik helyig jutott, ahogy a Top 100-ban is a képzeletbeli dobogó bronz fokáig jutott fel trió.

Az új nagylemezt július 4-én hallhatják a magyar rajongók, egyenesek a Foster The People előadásában, akik először adnak koncertet hazánkban.