Meghalt a Krone Cirkusz igazgatója

Nyolcvanéves korában meghalt Christel Sembach-Krone, a világhírű Krone Cirkusz igazgatója, a cirkuszművészet kiemelkedő alakja. A németországi intézmény tájékoztatása szerint az asszonyt rövid, súlyos betegség után kedden érte a halál Münchenben.

Christel Sembach-Krone több mint két évtizedig állt Európa legnagyobb cirkuszának élén. Feladatait örökbefogadott lánya, Jana Mandana Lacey-Krone veszi át, aki már a család ötödig generációja az intézmény élén.

Christel Sembach-Krone tízévesen lovasként debütált a manézsban. Egy pillanatig sem voltak kételyeim afelől, hogy a cirkusszal akarok foglalkozni" - mondta egy interjúban. Később is azt hangoztatta, hogy a cirkusz az élete. Igazgatói munkája mellett állatidomárként és menedzserként is dolgozott. Lovasszámaival 1956 és 2006 között lépett fel, produkcióiban szerepeltek elefántok és zsiráfok is.

A Krone Cirkusz világhírét az asszony nagyapja, Carl alapozta meg több mint száz éve Paschával, az oroszlánnal - azzal a számmal, amelyben a ragadozó békésen ült egy ló hátán.