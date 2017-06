Sopronban ünnepli 25 éves születésnapját a Rapülők

Csütörtökön a 25. Telekom VOLT Fesztiválon ünnepli 25. születésnapját a Rapülők, akiket egy egészen más generáció kedvence, a Punnany Massif követ. De érkezik a 21 éves dj szupersztár, Martin Garrix is, a másik nagyszínpadot pedig brit előadók foglalják el.

Rapülők és Punnany Massif – két, a popzenét rappel, illetve a hiphoppal vegyítő zenekar, de a hasonlóságoknak ezzel körülbelül itt vége is van. Míg a 2003-ban alapított pécsi Punnany évek óta elmaradhatatlan nagyszínpados fellépője a fesztiváloknak, Gesztiék jelenléte meglepőbb, főként, mert nem éppen a VOLT Fesztivál célközönségéből áll a rajongótáboruk.

Az 1992-ben alapított Rapülők mindössze 1994-ig volt aktív, ezalatt két lemezt adtak ki. 2006-ban ugyan kijött még egy albumuk Riszájkling néven, de ez a korábban megjelent két nagylemez dalainak újrahangszerelt változatát tartalmazta. Hiába volt ilyen rövidéletű a zenekar, aligha van ember az országban, aki nem hallotta volna összetéveszthetetlen stílusú rímekre és szóviccekre épülő slágereiket, mint például az Áj Lav Jú-t. Idén tíz év kihagyás után álltak újra színpadra, és februári, arénás visszatérő duplakoncertjük ugyan elég rossz kritikákat kapott, de óriási siker volt. Valószínűleg 18 órától is hasonlóra lehet számítani a Telekom Nagyszínpadnál: '90-es évekbeli hangulatra és egy rakás Geszti-poénra.

Utána egy gyors időugrással visszatérünk 2017-be, és a Punnany Massif következik a színpadon, amelynek két alapítótagja, Felcser Máté RendbenMan és Farkas Roland Wolfie 1994-ben, tehát a Rapülők megszűnésének évében találkozott először. A Punnany 2006-ban adta ki első lemezét Körkorkép címmel, az azóta eltelt több mint tíz évben pedig igazi nagyszínpados produkcióvá alakult a zenekar. Idén ők készítették a VOLT himnuszát is Pásztor Anna, Charlie és Pető Szabolcs közreműködésével.

A Punnany 21 órakor kezd majd, az utolsó fellépő pedig Martin Garrix lesz a Telekom Nagyszínpadon, aki nem sokkal éjfél után kezd. A holland dj és producer visszatérő vendége a legnagyobb hazai fesztiváloknak. Láthattuk már a Szigeten és a Soundon is, és eddig még mindig nagyon odaetette magát a mindössze 21 éves Garrix, aki Tiesto felfedezettje. Fiatalkora ellenére már számos sláger fűződik a nevéhez, mint a 2013-ban a világhírt is meghozó Animals.

Az OTP Junior – Petőfi Rádió Nagyszínpadra angol sztárfellépők érkeznek ma, 19.30-kor kezdődik Jess Glynne koncertje. A 27 éves énekes-dalszerző karrierje érdekesen kezdődött, hiszen nem egy saját dalnak köszönheti az ismertséget. 2013-ban a Clean Bandit felfigyelt Jess Glynne különleges hangjára és felkérte, hogy énekeljen a Rather Be című számukban. A Rather Be 2014 egyik legnagyobb slágere lett, és Jess Glynne Grammy-díjat is nyert vele a legjobb dance felvétel kategóriájában. Még egy nagy slágert csinált a zenekarral közösen 2014-ben: a Real Love-ot, debütáló lemeze pedig 2015-ben jelent meg olyan slágerekkel mint a Hold My Hand vagy a Don't Be So Hard on Yourself.

Jess Glynne-t honfitársai, az elektropopt játszó londoni trió, a Years & Years követi 22.40-től. A háromfős zenekar 2010-ben alakult, és eddig mindössze egy albumot adtak ki, a Communion-t, amely 2015-ben az albumeladási listák élén debütált Nagy-Britanniában. A világ a King című számuknak köszönhetően ismerte meg a Years & Years-t, akiknek máig ez a legnagyobb slágerük, de például Meteorite című számuk a Bridget Jones babár vár című filmbe is bekerült.

Éjfél után a Telekom Electronic Beats színpadhoz is érdemes lesz kilátogatni, mert érkezik a belga sztárdj, Felix De Laet, azaz Lost Frequencies, aki néhány éve olyan slágerekkel örvendeztetett meg minket, mint az Are You With Me és a Reality. Lost Frequencies tavaly az Origónak a Balaton Soundon mesélt a hirtelen jött világhírről, de Sopronban is láthatta már a közönség a fiatal belga dj-t.

A magyar zenekarokat tekintve a csütörtök leginkább rockvonalon lesz erős, mert lesz ma minden az ír kocsmazenétől kezdve (Paddy & the Rats), az alteren (Müller Péter Sziámi AndFriends) és a punkon (Alvin és a Mókusok) át a hardrockig (Lord) és a bluesig (Deák Bill Gyula), és a teljességgel bekategorizálhatatlan Tudósok is érkezik drMáriással.