Túlvilági átjáró, slam poetry és szentivánéji hajsza

A Múzeumok Éjszakáján, június 24-én éjjel az ország összes múzeuma elkövet mindent, hogy érdekes programokkal csábítsák magukhoz a látogatókat. A felsorolhatatlan gazdagságú kínálatból kedvcsinálóként három budapesti múzeum programjait mutatjuk be részletesebben.

Világok találkozása a Magyar Nemzeti Múzeumban

A Múzeumok Éjszakájára borzongató programot kínál a Magyar Nemzeti Múzeum: ősi hitvilágok, misztikus titkok, soha véget nem érő szerelmekkel teli felemelő történetek tárulnak fel. A múzeum egyetlen éjszakára mágikus kapuvá válik, amely új dimenziókat nyit meg, hogy világok közti átjárást biztosítson. A programok már délután elkezdődnek: 15 órától „túlvilági séta" indul gyerekeknek és felnőtteknek, antropológus, archeozoológus és régészek várják emberi és állati csontokkal és őskori lényekkel a látogatókat a Régészeti kiállítás-ban, a Titkos jelentések című programon pedig unikornisok, bárányok, pelikánok, csillagok és kelyhek remélik, hogy megtalálják és megfejtik jelentésüket.

Az Élő Múzeum-programmal az érdeklődők elmerülhetnek a törökkor hétköznapjaiban – hitvitákba hallgathatnak bele, pletykálkodó asszonyokkal szállhatnak szópárbajba és beléphetnek egy elítélt „boszorkány" börtönébe is, hogy egyenesen tőle hallhassák a vádak mozgatórugóit.

Zacher Gábor toxikológus elmondja, milyenek a betépett álmodozók, Péri Benedek turkológustól mindenki megtudhatja, hogyan lazítottak az Oszmán Birodalomban – aki pedig másfajta bódulatról hallana, annak Gerevich József pszichiáter beszél halálos szerelmekről és teremtő vágyakról.

Aki már eleget borzongott, az átléphet az Ige-Idők-be és megismerheti a reformáció 500 évét – Kiss Erika és Zászkaliczky Zsuzsanna kurátorok – Élők és holtak, valamint Szent Iván-éj szentje címmel – rendhagyó tárlatvezetésekkel várnak minden érdeklődőt.

2009 januárjában különleges sírra leltek a sólyi református templom padlója alatt. A "Régészeti Helyszínelők" egy izgalmas interaktív, oknyomozó előadásban a közönséggel együtt tárják fel a sírban talált csontvázak alapján a sólyi Rómeó és Júlia történetét.

Az örökkévalóság mélysége is csábítani fogja a Magyar Nemzeti Múzeumba látogatókat – a Megmentett műkincsek 2017 című kiállításhoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói kalauzolják el az érdeklődőket a restaurálás rejtelmeibe, közben pedig fiatal művészek mesélnek az Újraélesztett anyagok re-design kiállításról.

A táncos lábúak az érzékek és az érzelmek birodalmába tangózva juthatnak át, a komolyzene hívei meghallgathatják Schubert: A halál és a leányka című darabját a Con Spiritó előadásában, aztán a zenei program a Múzeumkertben folytatódik: fellép a Kraków Street Band, az Acoustic Planet és a Zolbert Trió.

A Lapidáriumba alászállva, majd a Díszterembe felemelkedve a modern #Orpheus és #Eurüdike története elevenedik meg Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix kortárs táncán keresztül.

Zene, slam poetry és tárlatvezetések a PIM-ben

Koncertekkel, slam poetryvel, előadásokkal és különleges tárlatvezetésekkel várja a közönséget a Petőfi Irodalmi Múzeum. A Károly-palota kertjében az énekelt vers hagyományát követő Szabó Balázs Bandája koncertjével kezdődik a program, aztán az együttest a magyar slam szcéna ismert szereplői követik a színpadon, akik Karinthy Frigyes jövőbe írt Levél című művét dolgozzák fel. Turczi István költő zenészekkel együttműködve ad elő részleteket Shakespeare és Purcell A szentivánéji álom és A tündérkirálynő című darabjaiból, majd Fazakas Júlia színésznő és Robert Dakowicz zongorista, harmonikás Arany János-balladákkal és népdalokkal áll a színpadra.

A múzeum termeiben Bálint András Arany János alakjának kevésbé ismert oldalairól fog beszélni, Falcsik Mari, Kukorelly Endre, Szőcs Petra és Zalán Tibor pedig az asztaltársaságukról mesélnek. Szörényi László a finnugor "halbűzös atyafiságról", a finn és magyar irodalom kapcsolatáról ad elő, míg a RuhaTár program részeként Szabó Magda hősei elevenednek meg egy irodalmi divatbemutatón.

A Móricz csizmája kiállítás rejtelmeibe Fehér László festőművész, majd Dragomán György, Sajó László és Tóth Krisztina, végül Kovács Ida kurátor és Hegyi Katalin muzeológus vezeti be a közönséget, míg az Önarckép álarcokban című Arany-emlékkiállítást először Kovács Ákos énekes, aztán Csorba László történész vezetésével járhatják végig az érdeklődők. A PIM kedden nyíló Szabó Magda-emlékkiállítását a Múzeumok Éjszakáján Szabó T. Anna, valamint Borbás Andrea és Kiss Borbála kurátorok mutatják be a látogatóknak, akik a kortárs finn irodalommal is ismerkedhetnek az óránként induló SzövegSzauna programon.

A kalandvágyókat Toldi szabaduló szoba várja a múzeumban, a Garázsvásár-on kiárusítják a lebontott kiállítások installációs anyagait és eredeti tárgyakról készült másolatait, a Kapcsolj kalligráfiára! programon pedig bárki kipróbálhatja a könyvkészítés és a lúdtollal írás művészetét.

Arany, Karády és a nagy ho-ho-horgász az OSZK-ban

Az Országos Széchényi Könyvtár is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján: a látogatók megnézhetik az Arany János-kiállítás kincseit, köztük a Toldi-trilógia, a Tetemrehívás és más Arany-művek kéziratát, és megismerkedhetnek Arany szobrászával, Stróbl Alajossal. A „Más csak levelenként kapja a borostyánt..." – Kincsek, kultusz, hatástörténet című kiállításban hat különleges tárlatvezetést is tartanak, éjféltől például Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapítója kalauzolja a vendégeket,Arany Stróbl Alajos szemével címmel pedig Stróbl Mátyás vetített előadását nézhetik meg.

A magyar hangosfilm aranykorát plakátkiállítás mutatja be, és ehhez kapcsolódik a harmincéves fennállását ünneplő jazz-zenekar, a Hot Jazz Band koncertje, amely ízelítőt ad Karády-, Kabos- és Jávor-filmek zenéiből is.

De emellett lehet majd kincsekre licitálni egy aukción, elemlámpával sétálni a raktárakban, illetve Shakespeare hősei után Szentivánéji hajszá-ra indulni. Az éjszaka során egy idáig lappangó Ady-kézirat is fontos szerephez jut, akárcsak magyar rajzfilmek zenéi a Pom Pom kalandjai-tól A nagy ho-ho-horgász-ig, de szó szerint és átvitt értelemben is terítékre kerül némi fagylalt, aranygaluska és kézműveskedés, földgömbragasztás, corvinamotívumos kirakójáték és Arany-minikönyv készítése is.