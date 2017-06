Exemósok és electronicore Sopronban

Eljött a péntek a VOLT-on, és vele két különleges rockzenekar érkezik a fesztivál nagyszínpadára: a visszatérő vendégnek számító brit Enter Shikari és az újonc amerikai Paramore, akiket a fesztiválkedvenc drum and bass trió, a Pendulum követ, méghozzá élő szettel.

18 órakor kezd a Telekom Nagyszínpadon az elektronikát a hard rockkal ötvöző Enter Shikari, akiknek zenéjét electronicore-nak is szokták nevezni. Ez lényegében annyit tesz, hogy a szintén fúziós műfajnak számító metalcore-t különböző elektronikus zenei stílusokkal ötvözik. Az electronicore-t a 2000-es évek elején írták le, és maga az Enter Shikari is innen számítja történetét: 1999-ben alapította a zenekar elődjét, a Hybrydet a gitáros-énekes Rou Reynolds, a basszusgitáros Chris Batten és a dobos Rob Rolfe. 2003-ban vették fel az Enter Shikari nevet, amikor a másik gitáros, Liam „Rory" Clewlow csatlakozott a zenekarhoz. A zenekar eddig négy stúdióalbumot adott ki, utoljára a 2015-ös The Mindsweep-et. Érdekesség, hogy a St. Albans-ből származó csapat debütáló lemeze tíz éve, tehát jóval a megalakulásuk után jelent meg Take to the Skies címmel. Legutóbb azzal kerültek a hírekbe, hogy a manchesteri terrortámadás másnapján Dublinban léptek fel, ahol megemlékeztek az áldozatokról is. Rou Reynolds akkor azt üzente, hogy bárkik is a támadók, akik harcot indítottak az élőzene ellen, kudarcra vannak ítélve. Az élőzene ugyanis az egyik legjobb eszköz arra, hogy összehozza az embereket.

Az Enter Shikari zúzása után a jóval populárisabb hangzású amerikai Paramore következik 18 10-től a Telekom Nagyszínpadon. A 2004-ben alakult, fülbemászó poprockos dalokat játszó zenekar korai időszaka leginkább emóként írható le, annál is inkább, mert az együttest vezető énekesnő, Haley Williams mindössze 14 éves volt, mikor létrejött a Paramore. A zenekar viszont szerencsésen túlélte a mainstream emodivatot, kinőtte a jelzőt csakúgy, mint a tizenéves rajongókat, és idén megjelent ötödik stúdióalbumát, az After Laughter-t kifejezetten szerették a kritikusok. Magyarországon fesztiválon még nem találkozhattunk a Paramore-ral, most az After Laughter európai turnéjának keretében érkeznek Sopronba. A rajongók annak is örülhetnek, hogy újra csatlakozott a zenekarhoz Zac Farro dobos az eredeti felállásból.

A Paramore-t az ausztrál Pendulum követi ezen a színpadon nem sokkal éjfél után. A drum and bass-t játszó triót nemigen kell bemutatni a magyar fesztiválközönségnek, de annyit érdemes kiemelni, hogy Sopronba nem dj szettel, hanem élő show-val érkeznek, ráadásul a koncertjük azért is különleges, mert a zenekar hosszabb kihagyás után idén jelentette be a visszatérését.

Az OTP Junior - Petőfi Rádió Nagyszínpadon a magyar headlinereké lesz a főszerep: 17 órakor Rúzsa Magdi nyitja a programot, akit 19 30-kor a múlt héten 50. születésnapját ünneplő Lovasi András hobbizenekara, a Kiscsillag követ, a programot pedig 22 40-kor a nagyszínpadok állandó vendége, a Tankcsapda zárja.

Ha csütörtökön arról írtunk, hogy igen erős lesz a hazai rockzenei felhozatal, ezt ma csak ismételni tudjuk: a Budapest2017 Swim-Padon fellép többek között Áron András zenekara, az Apey & The Pea, de érkezik a Moby Dick és az Ektomorf is. A keményebb zenéket alternatív zenekarokkal keverték a szervezők, ugyanitt fog ma játszani ugyanis a 30Y és a Hiperkarma is. A Sopron Színpadra pedig az efZámbó Happy Dead Band és Bródy János érkezik többek között. És akkor azt még nem is említettük, hogy a Telekom Nagyszínpadon a külföldi sztárok előtt a Bródy által is pártfogolt, a '60-as és '70-es évek rockzenei világát idéző Ivan & the Parazol nyitja a programot.

Az elektronikus zene kedvelőinek sem kell aggódniuk, hiszen nem a Pendulum lesz a stílus egyetlen sztárfellépője ma: a Kalkbrenner-testvérek egyike, Fritz Kalkbrenner érkezik a Telekom Electronic Beats Stage-re hajnali 1 órakor.