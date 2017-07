Ma ellepik a gothrockerek Sopront

Elérkezett a 25. VOLT Fesztivál zárónapja, amelyre még voltos mércével mérve is igen színes programot állítottak össze a szervezők. Több mint tíz év után újra Sopronban zenél a kultikus The Cult, akiket menő Las Vegas-i rockerek és a Pendulum tagjainak új projektje követ. A másik nagyszínpadon pedig a magyar fesztiválkedvencek adják egymásnak a stafétát.

Az utolsó napon Ricsipí és Qka MC indítja a nagyszínpados programot: az Animal Cannibals 16 órakor kezd a Telekom Nagyszínpadnál, akiket egy éles műfaji váltással a brit gothic rockzenekar, a The Cult követ. Az 1983-ban alakult The Cult többször feloszlott majd újra összeállt az idők folyamán, és 2009-ben azt bejelentették, hogy nem rögzítenek új dalokat, ehhez képest tavaly adták ki tizedik stúdióalbumukat, a Hidden City-t. A The Cult koncertje óriási öröm a rajongóknak, nemcsak azért, mert 11 év után térnek vissza a fesztiválra, hanem mert Magyarországon sem jártak azóta. Tavaly a FEZEN-en léptek volna fel, de ez a koncert végül elmaradt.

A legendás zenekart egy jóval fiatalabb együttes követi a színpadon: 21 órakor kezd az Imagine Dragons nevű indierock banda, akik már visszatérő vendégek Magyarországon. A Las Vegas-i zenekar 2008-ban alakult, és 2012-ben robbantak be a köztudatba Radioactive című számukkal, ezt követte még ugyanebben az évben a Demons, szintén a Night Visions című első albumukról. Azóta még két lemezt adtak ki, harmadik lemezük, az Evolve mindössze néhány nappal ezelőtt, június 23-án jelent meg. Két számot viszont már korábban is hallhattunk róla, a Believer három hónapja, a Thunder pedig májusban jelent meg, de már mindkettő több tízmilliós letöltésnél tart a YouTube-on. Az Imagine Dragons tehát friss, ropogós albuma, az Evolve turnéja keretében érkezik most Magyarországra két német és egy belga fellépés után.

A tervek szerint éjfél után 10 perccel foglalja el a Telekom Nagyszínpadot a Pendulum tagjai által alapított Knife Party, amelynek két tagja, Rob Swire és Gareth McGrillen így egymás után két nap is fellép Sopronban. A Knife Party 2011-ben alakult Swire és McGrillen mellékprojektjeként, de hamarosan kinőtte magát. A debütáló – és eddig egyetlen – nagylemezre, az Abanadon Ship-re viszont végül 2014-ig kellett várni. Míg a Pendulum drum and bass-t játszik, a Knife Party zenéje leginkább electro house-ként és EDM-ként írható le.

Az OTP Junior – Petőfi Rádió Nagyszínpadon ma is magyar fellépőké lesz a terep. 17 órakor Majka & Curtis nyitja a programot, majd 22 40-től érkezik egy másik hihetetlenül népszerű hiphop együttes, a pécsi Halott Pénz. A kettő között 19 30-tól az ország jelenleg legnépszerűbb alterrock együttese, a Quimby játszik.

A Budapest2017 Swim-Padon is sokszínű lesz a felhozatal, többek között a Slepp-pel kiegészült ByeAlex koncertezik 18 30-tól. Az így kialakult formáció Szív(sz)Kill címmel június 9-én jelentette meg debütáló lemezét, amelyen régi ByeAlex slágerek mellett új dalok is hallhatóak, például a Lotfi Begivel közösen készítetett Bababó, amely máris a rádiók kedvence lett.

A keményebb zenék kedvelőinek a magát hardpopként aposztrofáló Fish!-t ajánljunk a színpad repertoárjából 22 órától, akiket az elmaradhatatlan Belga követ majd nem sokkal éjfél előtt. A retróra vágyók ma is a Sopron Színpad felé vegyék az irányt, itt ugyanis késő este fellép a KFT és az idei VOLT-himnuszban is közreműködő Charlie.

Az Telekom Electronic Beats Stage kínálatából a népszerű osztrák downtempo duót, a TOSCA Live-ot érdemes kiemelni 10 órától, illetve ide érkezik az argentin house dj és producer, Hernán Cattaneo is 1 órakor, aki a Toscához hasonlóan a '90-es évek óta ott van az elektronikus zenei színtéren.