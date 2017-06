Benkő László rákos, de azt mondja, nem fél

Benkő László, az Omega billentyűse régóta szenved betegségétől: hetek óta várt a biopszia eredményére, amelyet most kézhez kapott. A zenész az ATV Egyenes beszéd című műsorában Rónai Egonnak mondta el először nyilvánosan, hogy a vizsgálatok azt igazolták: a daganat rosszindulatú.

„Nem jóindulatú, rosszindulatú, de több olyan megoldás van, amit feltárnak, elmondanak majd az orvosaim” - mondta el Benkő László a műsorban.

A Blikknek sikerült elérnie az Omega billentyűsét, aki a lap beszámolója szerint a bajban is maradéktalanul megőrizte optimizmusát.

„Pozitív lett az eredmény sajnos és nem negatív, de ne essünk kétségbe – mondta Benkő László a Blikknek. - A különböző szakemberek hétfőn ülnek össze egy konzíliumra, és ekkor beszélik meg, hogy ki mit ajánl. Egy térképet raknak majd le utána elém, és a legjobb megoldásra esik majd a választásom. Teljesen az orvosokra bízom magamat, ők tudják, hogy mi mivel jár, így rájuk hallgatok majd.”

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Benkő László az optimizmus fontosságát is hangsúlyozta, továbbá azt is leszögezte, hogy többé nem szeretne kihagyni egyetlen koncertet sem. Néhány hete, amikor daganatot találtak a szervezetében, le kellett mondania egy Omega-koncertet, de megfogadta, hogy hasonlóra nem lesz több példa. Ennek megfelelően továbbra is koncertezik az Omegával, illetve új formációjával, a Budapest Gold Starsszal is.