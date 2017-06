Apasági vizsgálat miatt exhumálják Salvador Dalít

Egy madridi bíróság elrendelte Salvador Dalí holttestének kihantolását, méghozzá egy apasági vizsgálathoz. Az 1989-ben meghalt világhírű szürrealista művészről egy Katalóniában élő nő, Pilar Abel állítja azt, hogy az apja. Ennek megállapításához azonban a bíró szerint szükség van Dalí maradványainak exhumálására, ugyanis nincs más módja a mintavételnek: sem olyan biológiai minták, sem olyan személyes tárgyak nem maradtak fenn, amelyek alapján elvégezhető lenne a vizsgálat.

A 61 éves Pilar Abel 2015-ben fordult a bírósághoz, amely tavaly kimondta: az apasági teszthez DNS-mintát vehetnek Salvador Dalí halotti maszkjáról. Azonban úgy tűnik, ez nem hozott eredményt: a bíró szerint az apaság megállapításához szükség van Dalí maradványainak exhumálására.

Enrique Blánquez ügyvéd, aki az eljárásban Pilar Abelt képviseli, a spanyol sajtónak azt mondta: arra számít, hogy a Spanyolország északkeleti részén, Figuerasban eltemetett művész földi maradványainak exhumálása még júliusban megtörténik.

Pilar Abel azt állítja: édesanyja és a festő titkos kapcsolatot folytatott az 1950-es évek közepén. Elmondása szerint szülei akkor ismerkedtek meg, amikor az asszony háztartási alkalmazottként dolgozott Cadaquésben a festő barátainál. Egy tanút is talált, aki a bíróság előtt igazolta a szerelmi viszonyt. Az El Mundo című lapnak azt is mondta: nemcsak édesanyja hangoztatta mások jelenlétében is, hogy lányának Dalí az édesapja, de ő maga annyira hasonlít a festőre, hogy a teljes egyezéshez már csak a jellegzetes bajusz hiányzik.

Az asszony azt szeretné elérni, hogy a bíróság mondja ki: ő Salvador Dalí lánya, és ha ez bebizonyosodik, jelentős értékű örökségre tarthat igényt.