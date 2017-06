Elbúcsúztak az Operaház nagyszínpadától

22 bemutató és 57 repertoárdarab, 481 saját nagytermi előadás és rekordnak számító több mint 600 ezer fizető néző – számokban kifejezve ez volt a Magyar Állami Operaház 132. évada. Az évadzáró Csillagóra Gálaesten átadták az intézmény legrangosabb kitüntetéseit, a művészek pedig elbúcsúztak a felújításra váró nagyszínpadtól. A következő évadban az Erkel Színház lesz az Opera központi játszóhelye.

Az Operaház 2016 őszén, a 2016/17-es évad kezdetén különleges eseménysorozattal emlékezett meg az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról.

Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója és A fából faragott királyfi bemutatójának 100 éves jubileuma ihlette az Opera tematikus Magyar Évadát, amelynek keretében 16 magyar premier – köztük öt ős- és egy magyarországi bemutató – valamint további 25 repertoárdarab volt látható az elmúlt tíz hónapban.

A Magyar Évad fontos pillanatai közé tartozott többek között a Michał Znaniecki lengyel rendező által újraértelmezett Székely fonó bemutatása, Eötvös Péter A szerelemről és más démonokról című operájának magyarországi premierje a szerző vezényletével, Frenák Pál A fából faragott királyfi-ra készített új koreográfiája, valamint Venekei Marianna és Dés László első egész estés modern balettprodukciójának, A vágy villamosá-nak ősbemutatója. A báli szezonban az Opera, szintén az évad tematikájához illeszkedve Háry Estély-t rendezett, amelynek két díszvendége is volt: Ildebrando D'Arcangelo olasz basz-bariton és Kristian Benedikt litván tenor. Az évad csúcspontjának a MagyarFeszt számított, ahol egy hónapon keresztül 42 előadással és naponta egy-egy beavató programmal várták az érdeklődőket, zárásként pedig a világhírű német basszista, René Pape adott áriaestet.

A most záruló évadban a nemzetközi operaélet olyan sztárjai is felléptek az Operaházban és az Erkel Színházban, mint Renée Fleming,Iréne Theorin, Edita Gruberová, Charles Castronovo vagy Erwin Schrott, a Magyar Állami Operaház Zenekarát pedig kiváló magyar dirigensek mellett olyan nemzetközi hírű karmesterek is vezényelték, mint Christian Badea, Oliver von Dohnányi, Stefan Soltész vagy Pinchas Steinberg.

A nemzetközi repertoárban is kínált újdonságokat az idei évad: Anger Ferenc rendezésében először volt látható Magyarországon Poulenc A kármeliták című operája, a Magyar Nemzeti Balett pedig nemcsak a Johan Inger's Rain Dogs című modern koreográfiát vitte színre, hanem Anna-Marie Holmes és Solymosi Tamás irányításával először mutatta be A kalóz című grandiózus balettet is.

Az opera és a balett népszerűsítését, illetve megismertetését a fiatalabbakkal többek között 31 televízió- és 9 rádióközvetítés és 220 ifjúsági program szolgálta. Ezek közül a legnagyobb sikert a középiskolásokat célzó OperaKaland érte el. Jövőre a Figaro 2.0-val és Total Dance néven a humort sem nélkülöző kortárs koreográfiákkal folytatódik majd a sorozat.

Csillagóra Évadzáró Gálaest

Az operavilágban Európa-szerte, de elsősorban német nyelvterületen a legmagasabb kitüntetést jelenti a Kammersänger-cím – ezt a rangot ültette át az Opera vezetése 2012-ben a hazai szakmai életbe a magánénekeseknek odaítélhető „A Magyar Állami Operaház Kamaraénekese" cím létrehozásával. A balettművészek körében azonos célt szolgál a számukra alapított „A Magyar Nemzeti Balett Étoile-ja" cím, amely a francia balett hagyományaira épít.

Az opera és a balett műfaját egyaránt szimbolizáló, hattyút ábrázoló díj egyik kitüntetettje a 2017/18-as évadban Fokanov Anatolij. Az orosz születésű érdemes és kiváló művész bariton 1992 óta a Magyar Állami Operaház tagja, az idei évadban közreműködött A kármeliták című bemutatóban, valamint Scarpia, Amonasro, Sharpless és Tomszkij gróf szerepét is magára öltötte. Szintén díjazták László Boldizsár munkásságát, aki 2012-ben debütált a Magyar Állami Operaházban. A népszerű tenor idén több mint 40 alkalommal lépett a budapesti közönség elé, legtöbbször fő- és címszerepekben. Az új premierek közül a Szerelem és A cigánybáró című előadásokban vett részt, és az évadban formálta meg először Bánk bánt is. Ugyancsak kamaraénekesi címmel díjazta az Opera vezetése Szvétek László munkásságát. Az 1994 óta az Operaházban éneklő, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett basszista tizenegyféle szerepben lépett a közönség elé a most záruló szezonban. Drámai és komikus alakításokban, karakter- és főszerepekben egyaránt sikeres produkciók fűződnek a nevéhez.

A „Magyar Nemzeti Balett Étoile-ja" (Csillaga) címet a következő évadban Tanykpayeva Aliya első magántáncosnő viselheti. A kazah születésű, kiemelkedő technikai tudással és felkészültséggel rendelkező balettművész 2012-ben lett a Magyar Nemzeti Balett egyik vezető táncosa. A 2013/14-es évadban már volt Étoile, 2015-ben az Évad legjobb női táncművészének választották, idén pedig főként olyan klasszikus darabok női főszerepeiben láthatta őt a közönség, mint A diótörő, a Manon, A hattyúk tava vagy A kalóz.

A díjakat Ókovács Szilveszter főigazgató és Solymosi Tamás balettigazgató adta át a Kocsár Balázs főzeneigazgató által vezényelt évadzáró gálaest műsorszámai között.

Harmadik éve zenekari művész is részesül az egy évadon át tartó elismerésben. A „Magyar Állami Operaház Kamaraművésze" címet ez alkalommal H. Zováthi Alajos nagybőgő szólamvezetőnek adta át Kocsár Balázs főzeneigazgató. H. Zováthi Alajos 1985 óta tagja az Opera zenekarának, 2010-ben Ferencsik János-emlékdíjban részesült.

A Csillagóra Gálaestet megelőzően az Operaház Székely Bertalan termében adták át az Opera azon díjait, amelyeket a egykori jeles művészei emlékére alapítottak. A Székely Mihály Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész emlékét őrző plakettel idén Balatoni Éva magánénekest tüntették ki, a karmestereknek és hangszeres művészeknek adható Ferencsik János-emlékdíjat pedig Juhászné Peták Ágnes, az Opera zenekarának hárfaművésze kapta. A Komor Vilmos Kossuth-díjas, Érdemes Művész karmester emlékére alapított, Borsos Miklós által tervezett plakettben Rumy Balázs klarinétművész részesült.

Az Operaház egykori, ugyancsak Kossuth-díjas jelmeztervezője előtt tisztelgő, Márk Tivadar-emlékplakett idei díjazottja Zöldy Z Gergely látványtervező, míg a kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész, egykori főrendező és vezető tervező, Oláh Gusztáv nevét viselő emlékplakettet Katona Anikó korrepetitor kapta meg. Az Erkel Színház egykori főügyelője, Gela Lajos emlékére alapított plakettet, amelyet egy, az Opera művészeti támogató területén dolgozó munkatársa érdemelhet ki, az idei évben Lengyel Gábor súgó vehette át.