Sikeresen debütált Plácido Domingo fesztiválja

A szervezők beszámolója szerint kirobbanó sikerrel zárult a június 22. és 24. között első alkalommal megrendezett Pécs - Plácido Domingo Classics fesztivál – még a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez is gratulált a színvonalas rendezvényhez. A világhírű karmester, Eugene Kohn pedig úgy fogalmazott, hogy a magyar közönség különösen szerencsés, amiért a fesztiválszervezők Plácido Domingo ajánlására évről évre Magyarországra hívják az új operaénekes-generáció kiemelkedő tagjait.

A fesztivál idején sorra érkeztek Pécsre az opera világának nemzetközileg ünnepelt képviselői, élükön az esemény névadójával, az „opera királyaként" emlegetett Plácido Domingóval.

Amint a szervezők hírül adták, az óriási érdeklődés miatt a rendezvény napjaira már hetekkel korábban elfogytak a szállodai férőhelyek, sok érdeklődő csak a környező városokban tudott szállást szerezni. A programokra a hazai közönség mellett főként Németországból, az USA-ból, Olaszországból, Horvátországból és Szerbiából érkeztek vendégek.

A Pécsi Expo Centerben közel négyezren látták a fesztivál főeseményét, Verdi Traviata-jának Nagy Viktor rendezte előadását, amely egyben Pécs történetének eddigi legnagyobb szabású operaelőadása volt.

Violetta szerepét a világszerte elismert operadíva, Marina Rebeka alakította, aki a közönség visszajelzései szerint ezúttal is bizonyította, hogy méltán tartják őt az egyik legjelentősebb operaszopránnak. A napjaink első számú Violettájaként jegyzett Marina Rebeka oldalán Giorgio Germont szerepét maga a fesztivál névadója, Plácido Domingo alakította. A világsztárt színpadra lépésének első másodpercében hatalmas ováció fogadta. A legendás tenor az elmúlt években tért át bariton szerepekre, és ezekben szintén nagy sikereket ér el New Yorktól Bécsig. Violetta és Giorgio Germont kettőse így az este egyik fénypontja volt.

Alfred szerepét a Los Angeles Opera fiatal tenoristája, Joshua Guerrero alakította, de D'Obigny márki szerepében Soloman Howard, a Metropolitan Opera egyik legkiemelkedőbb fiatal basszistája is színpadra lépett – akárcsak Clementis Tamás mint Grenvil doktor és Lázin Beatrix mint Flora Bervoix. A Novi Sad Opera szólistái, Igor Ksionľik és Nebojąa Babić pedig Gaston, illetve Douphol báró szerepét formálták meg. Csányi Valéria irányította az előadás kórusát, ahol a Győri Nemzeti Színház és a Magyar Állami Operaház művészei, illetve szegedi és pécsi zeneművészeti egyetemisták kaptak helyet, Vincze Balázs pedig igen látványos, a szokásostól eltérő táncjelenetet koreografált a produkcióhoz.

Az opera elegáns látványvilágát Csík György álmodta színpadra. A díszletek és jelmezek a zenemű történetéhez illeszkedve párizsi hangulatot idéztek. A jelentős méretű színpad történéseit egy-egy óriási ledfalon is követhették a nézők.

Az operaelőadás az Eugene Kohn dirigálásával megszólaló Pannon Filharmonikusok játékával vált teljessé, a színpad-, fény- és hangtechnikáért pedig a Kossuth-díjas Frenreisz Károly és csapata felelt. Az előadás hangmérnöke előző este még Elton John koncertjén töltötte be ugyanezt a szerepet.

A Pécs- Plácido Domingo Classics A Metropolitan Opera Sztárjai című koncerttel indult – a világklasszis Angel Blue, a sztárbariton Yunpeng Wang és a Traviatában is nagy sikert arató basszista, Soloman Howard közreműködésével - , majd a Zenés Forgatag – Mediterrán est című rendezvénnyel folytatódott, és végül a Traviata bemutatójával zárult.

A szervezők azt mondták, hogy a belföldi és külföldi siker mellett azt is különösen megtisztelőnek érzik, hogy a miniszterelnök is támogatja a fesztivált, amely tovább erősíti a magyar közönség és Plácido Domingo jó viszonyát. Azt is kiemelték, hogy a rendezvényt – saját megfogalmazásuk szerint – rekordszámba menően rövid idő alatt sikerült megszervezniük.