Imádta Grandtheft a magyar ételeket

A világhírű kanadai DJ, Aaron Waisglass, ismertebb nevén Grandtheft is fellép a soproni VOLT Fesztiválon. A főként remixeiről ismert zenész legutóbb az Easy Go nevű saját slágerével tűnt fel a slágerlistákon, most világkörüli turnéja után érkezik Magyarországra. Az Origo kérdéseire e-mailben válaszolt.