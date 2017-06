10 év - 10 koncert: izgalmasan ünnepel a Budapest Bár

2017-ben 10 éves lett a Budapest Bár zenekar. Az egyedülálló felállásban működő, öt zenészt és tizenegy énekest felvonultató formáció 10 helyszínen 10 különleges koncerttel, Best of lemezzel és új, őszi albummal ünnepli a jubileumot. A decemberig tartó sorozatban több vendégművész is csatlakozik a tíz kiemelt előadáshoz – köztük Udvaros Dorottya, Jordán Adél és Ónodi Eszter –, Presser Gábor pedig számot ír az új lemezre. A Best of lemez ajánlóját Kondor Vilmos, nemzetközi hírű krimiszerző írta.

"Egyetlen lemezt terveztünk tíz évvel ezelőtt, aztán a projekt önálló életre kelt. A zenei palettán alig szerepelt hasonló atmoszférát képviselő zenekar, a múltat idéző kávéházi stílus és a régi dalok, feldolgozások elkapták az énekesek és a hallgatóság szívét. Nem volt visszaút, a közönség egyszerűen igényt tartott a jelenlétünkre, egyre népesebb tábornak játszottunk, 10 év így robogott el. Ezen a ponton épp csak megállunk egy pillanatra, ez az év egy kimerevített pillanatkép, amely az ünnepről szól" - mondta Farkas Róbert zenekarvezető.

"A közönséggel személyes kapcsolatunk van. Általuk jött létre a Best of lemez, és az ő impulzív jelzéseiket is figyelembe véve dolgozunk tovább. Örömzene a miénk" –tette hozzá.

A zenekar július 6-án a Budapest Parkban kezdi meg jubileumi koncertsorozatát, amely 10 helyszínen, 10 különleges koncerttel várja a közönséget december végéig. A Park kultikus koncerthelye a Budapest Bárnak, idén negyedszer állnak a szabadtéri színpadra, ahol eddig hozzávetőleg 12.000 ember előtt játszottak. A jubileumi nyitóbulin a valaha volt legnagyobb tömegre számítanak.

A július 6-i estén a zenekar mellett felsorakozik az egyedülálló felállás mind a 11 énekes tagja, a további kilenc alkalomra pedig olyan művészeket hívtak vendégségbe, akiknek jelenléte és zenei közreműködése hangsúlyossá és emlékezetessé teszi a sorozatot. A „10 év 10 különleges koncert" minden helyszínen egyszeri és valóban különleges programot takar: a Budapest Bár olyan közkedvelt muzsikusokat és muzikális színészeket kért fel a közreműködésre, mint Szalóki Ági, Udvaros Dorottya, Jordán Adél, Ónodi Eszter, Roby Lakatos, Varga Líviusz, a Budapest Klezmer Band, Keresztes Tamás és Vajdai Vilmos.

A Budapest Bár fennállásának 10. évfordulóját a november 13-án megjelenő Budapest tematikájú új lemez teszi igazán hangsúlyossá. Az album dalait a főváros ihleti, és a hazai popszakma ikonja, Presser Gábor is vállalta, hogy számot ír a Budapest Bár új korongjára. A szerzők között ott van Másik János is - a lemezen pedig helyet kap majd a részben Másik János által írt Cseh Tamás-féle Budapest című szám is.

A Budapest Park-beli nyitóbulit követően hó végén a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál, augusztus 19-én a Tihanyi Szabadtéri Játékok lesz a „10 év 10 különleges koncert" sorozat állomása, majd szeptember 3-án a Dohány utcai Zsinagógában, október közepén a pécsi Kodály Központban és az A38-on, november 13-án a MOM Kulturális Központban tartanak jubileumi, egyben lemezbemutató koncertet. Az utolsó három előadás decemberben lesz. A debreceni Kölcsey Központ után 19-én a Katona József Színház lesz a helyszín, ahol pontosan 10 évvel az első koncert után a zenekar debütáló koncertjét rekonstruálják. December 22-én a Kongresszusi Központ közönsége ünnepelhet a zenekarral, immár a sorozat záróakkordjaként.

A 10 éves jubileum alkalmából a Budapest Bár dupla Best of albumot ad ki a közönség és a zenekar legkedvesebb dalaival július 6-án, a nyitókoncert napján. A két CD kétszer 15 dalt tartalmaz, melyek közt a Stux, az Ördögtánc, a Szívemben bomba van, a Szilvafácska és a Húszezer éjszakás kaland is szerepel.

A Best of lemezhez Kondor Vilmos, a Budapest Noir-regények rejtélyes (személyazonosságát titkoló) szerzője írt bevezetőt. "A Budapest Bár úgy dolgoz fel dalokat például a húszas évek hangosfilmjeiből, vagy a hatvanas évek Amerikájából, hogy egyszerre tiszteli, értékeli az eredeti nótát, és értelmezi, formálja a maga képére – s ebben a vállalkozásban jobbnál jobb énekesek vesznek részt, hiszen lassan presztízzsé vált, hogy ki lép fel és készít felvételt a bandával" – írja Kondor.

A július 6-án megjelenő albumon közreműködik a Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert, Farkas Mihály, Ökrös Károly, Farkas Richárd, Kisvári Ferenc és az együttes állandó énekesei, Behumi Dóri, Ferenczi György, Frenk, Keleti András, Kiss Tibor, Kollár-Klemencz László, Lovasi András, Mező Misi, Németh Juci, Rutkai Bori és Szűcs Krisztián, valamint a hazai cigányzene műfaj királynője, a Kossuth-díjas Bangó Margit.