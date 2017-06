Anna-bál mellett Anna Estek

Július 29-én rendezik meg a 192. balatonfüredi Anna-bált, amelyet idén is kísér prímásverseny, operakoncert és utcabál, de idén első alkalommal a Balatonhoz kapcsolódó irodalmi beszélgetések is tarkítják az Anna-bálhoz kapcsolódó programokat.

Balatonfüreden az Anna-bál kísérőrendezvényeként idén először irodalmi, művészeti estekkel is találkozhatnak a látogatók. Juhász Anna irodalmár, a Hadik Irodalmi Szalon alapítója, az Anna-bál idei háziasszonya az Anna Estek keretében három-három művészt mutat be tematikus esteken, ahol a víz, a vitorlázás, a festészet, az irodalom, a divat, a színpad és a film is a megidézett témák között lesz.

A beszélgetések során a közismert alkotók életükről, munkájukról, legnagyobb sikereikről és – a helyszínhez illően - a Balatonhoz fűződő kapcsolódásaikról is beszélnek.

Az Anna Estek debütálása július 7-én, a Kékszalag vitorlásverseny apropóján lesz, Jó szelet, Kapitány! címmel, így a Balaton, a víz, és a vitorlázás kerül majd a középpontba. Szabó Sipos Barnabás, Koós Réka és Detre Szabolcs beszél majd kedvenc Balatonhoz kapcsolódó verséről, színpadról, szabadidőről és az idei Kékszalag tapasztalatairól is. Kiderül, hogy az ismert színésznek a színpad vagy a víz a biztosabb terep, a neves színésznő számára kik a nagy elődök, illetve, hogy hazánk egyetlen olimpiai bajnok vitorlázója számára mit jelent egy-egy verseny.

Július 26-ára, Anna-napra az Anna örök című estével készülnek, ahol is a háziasszonnyal együtt négy Anna ül egy asztalhoz. Itt az kap hangsúlyt, hogy milyen meghatározó szerep és élmény kapcsolódik az Anna névhez, van-e a névnek misztériuma, és mit hordoz magában a viselői számára, de arra is fény derül, nevükön kívül mi a közös Ráckevei Annában, Götz Annában és Pásztor Annában, jártak-e már Anna-bálon, illetve melyik a kedvenc balatoni történetük, koncertjük vagy fellépésük.

Az Anna Estek programsorozatnak júliusban és augusztusban az Anna Grand Hotel mediterrán udvara ad majd otthont.