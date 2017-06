Az aranykor trónusán: különleges bemutató Székesfehérváron

III. Béla magyar király uralkodása elevenedik meg az ötödik, jubileumi Koronázási Szertartásjátékon, Székesfehérváron augusztus 18-19-én.

Szent István, Szent László, Könyves Kálmán és II. (Vak) Béla után idén az Árpád-ház talán legfényesebb uralkodója, III. Béla koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező Székesfehérváron - közölte Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.

Az egykori koronázótemplom helyén felépített szabadtéri színpadon, augusztus 18-19-én mutatják be a Koronázási Szertartásjátékot, amelyben a díszletek mellett a zene is a bizánci és a keresztény kultúrát ötvözi. Az előadásnak idén is részesei az ötméteres történelmi óriásbábok, újdonságként pedig cirkuszművészek is bekapcsolódnak az előadásba.

Székesfehérvár büszke arra, hogy nemzetünk történelmi fővárosa – hangsúlyozta dr. Cser-Palkovics András polgármester. Évszázadokon át királyok koronázási és temetkezési helye volt az államalapító Szent István által építtetett bazilika. III. Bélát itt is helyezték örök nyugalomra, bár ma a budapesti Mátyás-templomban őrzik ő és hitvese hamvait. Székesfehérvár városa mindent megtesz azért, hogy a művészet eszközeivel évről-évre megidézze az Árpád-házi uralkodók korát, és elkötelezett abban, hogy a Nemzeti Emlékhely az egykori Nagyboldogasszony Bazilika szellemiségéhez méltó kialakításával megteremtse a lehetőségét az ereklyék „hazahozatalának".

Kiemelten igaz ez az idei évben a Koronázási Szertartásjáték keretében megidézett III. Béla és Antiochiai Anna földi maradványaira – szeretnénk, ha végakaratának megfelelően egykor ő is újra székesfehérvári földben nyugodjon.

III. Béla a kelet-nyugati kapcsolatok terén egyfajta jelképpé vált: a fiatal korában Bizáncban élt, és a bizánci trón várományosának számító, később a magyar trónra lépő, így a keleti és nyugati kultúrában egyaránt otthonosan mozgó fiatalember kora egyik legelismertebb uralkodója lett, aki uralkodásának 24 éve alatt Magyarországból virágzó államot épített. Ezért is viseli az idei szertartásjáték az aranykor trónusán alcímet – mondta el Szikora János, a Koronázási Szertartásjáték rendezője.

Kiemelte: idén gyökeresen megújult díszlettel találkozhat a közönség: míg a korábbi években a Székesfehérvári Nagyboldogasszony Bazilika körvonalait jelenítették meg, felidézve az egykori koronázótemplom grandiozitását, addig idén egy görög-keleti kupola és a magyar korona egységéből létrejött stilizált, kettős kupolarendszer hivatott érzékeltetni a III. Bélára jellemző kelet-nyugati egységet. Az idei év további érdekessége, hogy az előadásban, Fekete Péter rendezésében cirkuszművészek is részt vesznek.

A címszereplő, III. Béla szerepét Hirtling István, feleségét, a szépséges Antiochiai Annát Trokán Nóra alakítja. Manuel, bizánci császár szerepében Trokán Pétert, Anonymus szerepében Blaskó Pétert, a Nemzet Művészét láthatja majd a közönség. II. Géza király özvegyének szerepében Závodszky Noémi, Lukács, esztergomi érsek szerepében Sághy Tamás lép majd színpadra. A koronázó püspököt Mihályi Győző alakítja.

Az előadásokat két alkalommal, 2017. augusztus 18-án és 19-én 21.00 órától láthatja a közönség Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhelyen.