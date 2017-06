Vigyázat, voltosok, jön az eső!

Szem nem marad szárazon a 25. Telekom VOLT Fesztivál első (valójában harmadik) napján, de nem csak Ellie Goulding miatt.

Már a hivatalos VOLT applikáció is jelzett az okostelefonokon és a a helyszínen is felhívták rá a figyelmet, hogy eső és szél közeledik a Lővér Kemping felé, vagyis fokozott óvatosságra lesz szükség. Ez persze nem jelenti azt, hogy bárkinek rosszul kéne éreznie magát, de fontos, hogy ha még nem indultak el, akkor

hozzanak magukkal esőkabátot, poncsót és persze mindenki figyeljen a másikra az erős szélben.

Mi még nagyon bízunk benne, hogy végül elkerüli a területet az eső, de már most nagyon erős a szél, és fenyegetően közelednek a felhők. Ha mégis esne, akkor sincs ok az elkedvetlenedésre, ma már mindkét nagyszínpad teljes gőzzel üzemel majd: érkezik két amerikai metalcore banda, a The Devil Wears Prada és az Of Mice & Men, akiket az angol popsztár, Ellie Goulding követ. Igen, nyilván hallható lesz élőben A szürke ötven árnyalata híressé vált slágere. Mai programajánlónkat itt olvashatják el.