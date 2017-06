Június 30-tól július 2-ig a Bánki-tóhoz gyűlnek a jazz hazai lelkes rajoongói, ugyanis immár 14. alkalommal rendezik meg a Louis Armstrong nemzetközi jazzfesztivált, amelyen felidézik és emlékeznek majd a 100 éve született jazzénekesre, Ella Fitzgeraldra is.

A jazzfesztiválnak nemcsak a rangos hazai és külföldi muzsikusok fellépése kölcsönöz nem mindennapi hangulatot, hanem a környezet is.

A Bánki-tó partján álló víziszínpad különleges látványával és akusztikájával varázsolja el a koncertlátogatókat.

Idén Ella Fitzgerald, tizenháromszoros Grammy-díjas jazzénekesnőre, a jazzéneklés legendás dívájára emlékezik a fesztivál, születésének 100. évfordulóján. Ezért is lett az idei mottó az „Ella 100". Értelemszerűen a zenei repertoár is Ella Fitzgerald köré szerveződik, a fellépők igyekeznek megeleveníteni és felidézni dallamokat a legendás énekesnő zenei hagyatékából és abból a zeneiségből, amelyet ő képviselt.

Pénteken este a Budapest Jazz Orchestra indítja rendezvényt, de kiegészülnek az amerikai James Morrison and Multiplicity formációval. Őket a varázslatos hangő Lisa Simone követi, majd az estét egy szvinges-dikszis produkció zárja, a Dutch Swing College Band két amerikai vendégmuzsikussal, a pozanos, tubás John Allreddel és a szaxofonos Harry Allennel. Ők egyébként a szombati koncertek némelyikén is beugranak vendégzenészként.

A szombat - ha lehet - még ennél is feszítettebb tempót diktál. Délután 3-kor a Bágyi Balázs New Quartet és Pocsai Kriszta ad ingyenes koncertet. Este a víziszinpadon pedig a Csík Gusztáv Trio nyűgözi le a nézőket Joan Faulkner énekesnővel közösen. Utánuk a hegedűé lesz a főszerep Swinging Violins – Illényi Katica, Deseő Csaba és barátaik (Gyárfás István, Cseke Gábor, Oláh Péter, Jeszenszky György) következnek. Az est zárása pedig az International All Starsra hárul, vélhetően tomboló sikerrel.

A vasárnap elmélkedősebb lesz, hiszen egy gospelkoncertet hallgathatnak meg az érdeklődők a veresegyházi Szentlélek-templomban, olyan muzsikusok részvételével, mint Joan Faulkner, Harriet Lewis, Joanne Bell, Csík Gusztáv és Dezron Douglas. S mindehhez már csak az kell, hogy az időjárás is kegyes legyen a jazzfesztiválozókhoz.