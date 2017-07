Így búcsúzott Vári Éva a Játékszíntől

Vári Éva Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő tavasszal jelentette be visszavonulását a színpadtól. Június utolsó estéjén elbúcsúzott a Játékszíntől is, ahol eddig A hölgy fecseg és nyomoz című darabban láthatták a nézők. Távozásával a színház le is veszi repertoárjáról a komédiát – a színház újranyitása óta most először kerül sor hasonlóra. Az előadás végén a nézők és a kollégák alig akarták leengedni Vári Évát a színpadról – a hivatalos köszöntések és búcsú után is többször állva tapsolták vissza.