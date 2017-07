A gyerekkori barátokból álló Köpönyegforgatók, még csak bő fél éve zenél együtt, de máris nagy port kavartak a hazai pop palettán. Hét tehetségkutatóban is remekeltek, ezekből kettőt meg is nyertek. Ennek köszönhetik, hogy legújabb klipjüket egy igazán különlegese technkával készítehették el.

A szigetszentmiklósi, a tatabányai, a kecskeméti és a hajdúszoboszlói Öröm a Zene tehetségkutató, valamint a budapesti Soundcheck és a Müpa Garázsband tehetségkutató döntőjébe is bejutott a Köpönyegforgyatók együttes. Ráadásul két megmérettetésen Barkóczi Bence lett a legjobb a gitáros, egy versenyen pedig Zakar Viktor a legjobb dobos.

Megnyertek két tehetségkutatót

Két alkalommal a fiú banda bizonyult a legjobbnak, a hajdúszoboszlói Szobrockot, illetve Soundcheck Országos Zenei Tehetségkutatót is megnyerték. A Soundcheck szakmai zsűrije az első díjjal nekik ítélték egy klip készítésének lehetőségét is. A Bőségszarú című számukhoz 360 fokos kamerával rögzítették a felvételek nagy részét.

A fő motívum a kevés-sok ellentét, illetve annak végletei, továbbá az ezzel kapcsolatos közhelyek kiforgatása és kifigurázása. Közben persze arról is szól, hogy

az sem feltétlenül ideális, sőt, még rosszabb is lehet, ha valamiből indokolatlanul sok van. A klip sztorija is ezt mutatja be – mondta a számról Peres Gergő énekes-basszusgitáros.

A gyerekkori barátokból álló Köpönyegforgatók igyekszik kitágítani a popzene határait. Beck Zoli szerint játékos dekadencia jellemzi őket, de megkapták már a „popzene nem hülyéknek" jelzőt is. A zenekar nem csak különleges klipeket forgat, hanem sokat koncerteznek az egész országban.