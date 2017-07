Melósok lesznek a Kelemen Kabátban tagjai

Új videoklippel rukkol elő a karakteres dalszövegeiről ismert zenekar, ezúttal a kétkezi munkásokként jelennek meg, és a munka becsületéről zenélnek. A zenekar péntek este óriási sikerrel lépett fel a soproni VOLT Fesztiválon, pont aznap, amikor a klipet is forgatták. A frontembert, Horváth Boldit kérdeztük Sopronban.

Hosszú napja volt a zenekarnak, reggel 8-tól kezdték el a forgatást Budapesten, és még Sopron felé, út közben is a klipen dolgoztak, valamint a fellépésük után is folytatódott a kreatív munka. Horváth Boldi azt mondja, nagyon szeretnék kihangsúlyozni, hogy

milyen fontos a jól végzett munka becsülete.

Bár a klipben kétkezi munkásokként pózolnak - velünk is ebben a szerelésben találkozott nem sokkal a soproni buli előtt - , építkezésen dolgoznak, stb., a daluk valójában mindenkinek szól, aki dolgozik, motivált és szeretné jól végezni a dolgát. Jövő héten jelenik meg a videó.

„Azt, hogy munkásruhában vagyunk, szimbólumként kell értelmezni, azt gondolom, bizonyos szempontból mindegy, hogy ki mivel foglakozik. Inkább az alapján lehet rangsorolni az embereket, hogy mennyire végzik becsülettel a munkájukat. Lehet pont ugyanannyira motivált és becsülettel dolgozó egy orvos, egy autószerelő, egy politikus vagy egy hulladékszállító autót vezető sofőr is." – mondja. Szerinte egy egészséges társadalomban mindenkinek a munkája ugyanolyan fontos kellene, hogy legyen, ez a fő üzenete a klipnek és a dalnak.

Tele van a koncertnaptár

A fesztiválszezonról azt mondta, ilyenkor él igazán a zenekar, szeptember végéig tele van a naptár, nagyon fárasztó, de természetesen imádják. Úgy érzi, kialakult egy olyan tendencia, hogy főleg tavasztól őszig fogyasztják igazán az élő zenét az emberek, ők is főleg ilyenkor tudnak találkozni a közönséggel. Sokfelé járnak, sokféle emberrel találkoznak, de szerinte földrajzi és társadalmi rétegtől függetlenül, nagyon nyitottan és jóízűen lehet zenélni az éppen aktuális közönségüknek.

Arról is kérdeztük Boldit, hogy milyen emlékei vannak az idén 25. éves Telekom VOLT Fesztiválról. Bevallotta, hogy ő a legjobban a kisebb, bensőségesebb koncerteket szereti, de tény, hogy nagyon profi a VOLT, és az ilyen fesztiválok nagy előnye, hogy mások is megismerhetik a zenéjüket. Ő is egy csomó olyan előadót meghallgat ilyenkor, akiknek amúgy nem menne el a koncertjére. Azt is kiemelte, hogy a tavalyi nyár egyik legjobb hangulatú, legsikeresebb Kelemen Kabátban koncertje például valószínűleg a VOLT-on volt.

Élőben az igazi

Ahogy minden koncertjükre, úgy a VOLT-osra is speciális dallistával készültek, hosszú, másfél órás műsorral, szóval egy komoly lenyomatot kapott róluk a közönség. Nagyon odafigyeltek, nagyon sokat próbáltunk, mindig próbálják optimalizálni a műsorukat. Szerinte főleg az ilyen bulikon, koncert-szituációban ismerszik meg igazán egy zenekar, nem feltétlenül azzal, hogy kire hányan kattintanak a neten. Azt mondja, abból derül ki igazán, hogy egy banda mit tud, hogy milyen hangulatot teremtenek, hogyan szólnak élőben, megtörténik-e az a bizonyos varázslat a zenekar és a közönség között. Ők alapvetően erre koncentrálnak.

A pénteki koncerten egyébként ez tökéletesen sikerült az Origo benyomásai szerint, a Sziget terasz nevű helyszín dugig megtelt csápoló, tapsoló, éneklő rajongókkal, úgy érezzük, jövőre simán érdemes lenne a zenekart nagyobb színpadra állítani a Lővér Kempingben. A buli egyik különleges pillanata a Bonanza Banzai Induljon a banzáj! című legendás slágerének feldolgozása volt, amelyet, úgy tudjuk, a zenekar itt, a VOLT-on játszott először ilyen nagy közönség előtt, és legalább annyira felpörögtek tőle, mint a színpad előtt és mellett ugráló boldog tömeg.