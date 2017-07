Késsel fenyegetett egy balerinát Rudolf Nurejev

A brit Royal Ballet korábbi szólistája, Beryl Grey megdöbbentő dolgokat árul el önéletrajzában a világ egyik leghíresebb ballett-táncosáról, Rudolf Nurejevről.

Minden nap más volt és kiszámíthatatlan: néha nagyon kedves, máskor kíméletlen – írja a most 90 éves Beryl Grey, aki a London Festival Ballet művészeti vezetőjeként dolgozott együtt Nurejevvel. Ez a kijelentése még egyáltalán annyira nem meglepő, hiszen Nurejev nehéz természete eddig is jól dokumentált volt. Grey viszont ennél sokkal súlyosabb dolgokat is említ. A For the Love of Dance címmel megjelenő könyvben a Guardian beszámolója szerint arról ír, hogy Nurejev néha kifejezetten agresszív volt.

Felidéz egy Rómeó és Júlia előadást, amikor Nurejev úgy megrúgott egy vezető balerinát, hogy fájdalmai miatt orvosnak kellett megvizsgálnia, és a nő a rendőrséget is kihívta. Mikor az eset után Beryl Grey felelősségre vonta, Nurejev állítólag még bocsánatot sem kért, hanem azzal védekezett, hogy a balerina feldühítette. Én vagyok a legnagyszerűbb táncos, és azt csinálok, amit akarok" – mondta állítólag. Grey erre úgy válaszolt, hogy vannak rajta kívül is kiváló táncosok, amivel annyira felbőszítette Nurejevet, hogy kést rántott, és a masszőrének kellett visszatartani.

Később lecsillapodtak a kedélyek, és sikerült rábeszélni a balerinát is, hogy ne jelentse fel az akkoriban a táncművészet első számú sztárjának számító Nurejevet.

Grey azt is bevallotta, hogy ő maga azért nem táncolt soha a világhírű táncossal, mert kiszámíthatatlansága miatt félt tőle.Rudolf Nurejev 1961-ben emigrált nyugatra a Szovjetunióból, és hamarosan a Royal Ballet vezető táncosa lett. Az 1980-as években a párizsi opera balett-társulatát is vezette. 1993-ban, 54 évesen halt meg az AIDS szövődményeiben.