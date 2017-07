The Prodigy és Lukas Graham a Campus Fesztiválon

Az idén tízéves Campus Fesztivál július 19-től 23-ig a jubileumhoz méltó programokkal, izgalmas, sokszínű kínálattal várja majd a közönséget a debreceni Nagyerdőbe - közölték a szervezők a fesztivál hétfői beharangozó sajtótájékoztatóján a Nagyerdei Stadionban.

Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató a hétfői beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Campus az ország egyik legnagyobb nyári könnyűzenei eseményévé vált, ahol tavaly 98 ezren szórakoztak, az idén ennél is több látogatót várnak. A legnépszerűbb hazai előadók mellett idén a The Prodigy, Lukas Graham, Alle Farben, illetve a kilencvenes évek legnépszerűbb eurodance párosa, a 2 Unlimited is érkezik a fesztiválra.

Tizenhét programhelyszínen, köztük két nagyszínpadon 252 zenei és további több mint 200 egyéb programmal - dumaszínházzal, filmvetítéssel, színházi előadással, közéleti és irodalmi beszélgetésekkel - várják az érdeklődőket.

Miklósvölgyi Péter kiemelte a zenei felhozatal sokszínűségét is, illetve azt, hogy a Campus egyik legszebb helyen lévő színpada a kivilágított Víztorony kertjében található, ahol olyan különleges produkciót láthat a közönség, mint az Ivan and the Parazol, a Margaret Island, a Middlemist Red, a Fran Palermo, az Esti Kornél, az Elefánt, a Szabó Benedek és a Galaxisok, vagy az egészen fiatalok közül a The Luckies, az Elevator című dallal idén berobbanó Platon Karataev, de jelen lesz az indie-folkos Zanzinger is.

Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az idei fesztiváli szezon végén kezdeményezi Balog Zoltánnál, az emberi erőforrások miniszterénél a hazai fesztiválstratégia áttekintését, és a támogatási rendszer újragondolását.