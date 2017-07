Ötperces novellák a villamosmegállókban

Ünnepélyes díjátadón mutatták be a JCDecaux Álljon meg egy novellára! című irodalmi pályázatának győztes műveit. A három díjazott mellett további 17 sikeres pályázó munkáit júliustól Budapest több pontján, busz- és villamosmegállók utasváróiban olvashatják a járókelők magyar és angol nyelven. A pályázatra mintegy 2500 alkotás érkezett: ezekből választotta ki a legjobb húszat és a nyerteseket a zsűri, Grecsó Krisztián elnökletével. A győztes novellát egy Budapesten tanuló piliscsévi egyetemista írta.

Különleges irodalmi versenyt indított tavasszal a JCDecaux, a közterületi reklámpiac vezető vállalata. Az Álljon meg egy novellára! című pályázatra érkező művek legjobbjait a vállalat rendhagyó helyre : busz- és villamosmegállók utasváróiba szánta, hogy a várakozók friss irodalommal üthessék el a várakozással töltött perceket.

Az első díjat a piliscsévi Somogyi Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol-magyar tanári szakos hallgatója nyerte el, Katicabogár című novellájával; ő 300 ezer forintot kapott az elismerés mellé. Kapcsolás című írásáért második díjat és 200 ezer forintot nyert Orosz Adél, aki tervezőgrafikusként váltott az irodalomra, és már jelent meg kötete. A harmadik helyezett Somogyi Boglárka lett, aki Néha nem baj, hogy lerombolsz kicsit című novellájával 100 ezer forintot nyert. Érdekesség, hogy az első és a harmadik helyezett testvérek.

A három győztes novella mellett a többi shortlistre jutott írást is megjelenteti az utasvárókban a JCDecaux. Mind a 20 novelláról angol fordítás is készült, hogy a turistaszezonban Budapestre látogató külföldiek is szerezhessenek benyomásokat a magyar irodalomról.

„Nincs veszve semmi, ha ilyen tömegek vágynak rá, hogy dolgozzanak a nyelvvel – mondta Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, a zsűri elnöke. - Ha ennyi embert érdekel a történet, a magyar mondat, akkor van remény, akkor az irodalom nem a múlt önkifejezési formája. Az Álljon meg egy novellára! pályamunkái gyakran voltak abszurdak, meghökkentők; felforgató, csattanóra kiélezett írások jöttek. A pályázók meg akartak minket és persze a megállók olvasóit lepni. Minket már sikerült, remélem, az utca is érti majd a humorukat, és szeretik azt a sok szenvedélyt, ami ezekben az írásokban van."

„Büszkék vagyunk rá, hogy milyen sokat jelentkeztek a pályázatra - mondta Samu Tímea, a JCDecaux vezérigazgatója. - A novellák segítségével most a kényelem mellett kultúrát, igényes szórakozást is nyújtunk az embereknek, közben pedig megmutatjuk, hogy a plakát egy élő és izgalmas médium, amelyet számos célra lehet használni."

A városszerte kihelyezett novellák mostantól itt magyarul, itt pedig angolul olvashatók. Ezeken a felületeken van lehetőség arra is, hogy bárki szavazzon a közönségdíjasra. Aki novellájával a két blogon összesítve a legtöbb szavazatot kapja, értékes könyvcsomagot nyer.