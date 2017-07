Ed Sheerant elzavarták a trollok a közösségi médiából

Az egyik legfelkapottabb popsztár úgy döntött, otthagyja a Twittert és több mint 19 millió követőjét, miután rengeteg bántó kommentet kapott.

Ed Sheerant több mint 19 millióan követték a Twitteren, mégis úgy döntött, hogy nem használja további a közösségi oldalt.

A Sun című lapnak hétfőn elmondta, hogy teljesen otthagyta a Twittert, mert már nem bírta tovább olvasni: Felmegyek, és nincs ott semmi, csak gonosz dolgokat mondó emberek" - mondta.

Arról is beszélt, hogy egyetlen komment tönkreteheti az egész napját, és azon forgatja magát, hogy vajon miért utálják ennyire az emberek.

Elmondta, hogy a gonosz kommentek áradata részben a Lady Gaga-rajongóktól jött, akik félreértették, amit Sheeran az egyik interjújában az énekesnőről mondott. Lady Gaga kiállt kollégája mellett, és arra kérte az embereket, hogy figyeljenek oda az online viselkedésükre. Az énekesnő szerint Ed Sheeran egy nagyon tehetséges művész, aki minden szeretetet és tiszteletet megérdemel.

Ed Sheeran egyébként nem először hagyta ott a közösségi médiát: igaz, néhány éve csak szabadságra ment, és felfüggesztette aktivitását többek között a Twitteren is. Akkor azt mondta, hogy az online világ miatt nem tudott a valódira koncentrálni.

A Guardian több sztárt is felsorolt, aki a brit popsztárhoz hasonló döntést hozott a trollok miatt. Lilly Allen például egy időre már elhagyta a Twittert a gyűlölködő kommentek miatt, ahogy Normani Kordei is, a Fifth Harmony nevű lánycsapat tagja. Ők azóta már visszatértek a Twitterre, kérdés, hogy Sheeran döntése mennyire bizonyul véglegesnek. Tegnap mindenesetre még posztolt:

A Twitter egyébként igyekszik fellépni a sokak szerint mindent elárasztó gyűlölködés ellen, de úgy tűnik, Ed Sheerant nem tudták meggyőzni.