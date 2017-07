Apasági per indul Julio Iglesias ellen

A most 73 éves Julio Iglesias rövidesen egy apasági per miatt járhat a bíróságra: egy 41 éves valenciai férfi állítólag DNS-teszttel tudja bizonyítani, hogy ő a világhírű popsztár fia.

A spanyol sajtót azután járta be a hír, hogy a kifejezetten ehhez hasonló ügyekre specializálódott sevillai Osuna ügyvédi iroda egyik munkatársa, Fernando Osuna elmondta a La Vanguardia című napilapnak:

magánnyomozó közreműködésével szereztek DNS-mintát a Egyesült Államokban élő spanyol énekestől, a vizsgálatot pedig egy Miamiban lévő laboratóriumban végeztették el. Az eredmény alapján pedig hamarosan apasági keresetet terveznek indítani.

A portugál származású táncosnő, María Edite Santos már a kilencvenes évek elején nyilatkozott arról, hogy Javier nevű fiának Julio Iglesias az apja. Az asszony elmondása szerint 1975-ben ismerkedett meg az énekessel, és - bár akkor ő még csak 16 éves volt - szerelmi viszonyt folytattak, amelyből a következő évben fiú született.

A La Vanguardia cikkében az is szerepel, hogy az asszony, később pedig a fiú is próbálta bírósági úton elismertetni az apaságot, ám egyik eljárásban sem jártak sikerrel. A DNS-teszt azonban most új fordulatot jelenthet az ügyben. A Miamiban elvégzett vizsgálat ugyanis a lehető legmagasabb, 99,99%-os egyezést mutatta a DNS-minták között.

A világsztár Julio Iglesiasnak két házasságából nyolc törvényes gyereke született - köztük éppen 1975-ben, Javier fogantatásának évében a szintén popsztár Enrique. 1975-ben még az ő édesanyja, Isabel Preysler modell és televíziós személyiség volt Julio Iglesias felesége - az asszony jelenleg Mario Vargas Llosa Nobel-díjas perui író barátnője.