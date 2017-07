Erre csapkodjuk ma a levegőt Zamárdiban

Hahó, mi a helyzet vitorlások ott a Kékszalagon? Megvan az irány? Könnyen lehet, hogy a spanyol tengerparton érzi magát az iránytűtök, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a Café del Mar is csak egy szégyenkezve pislogó kisiskolás ahhoz képest, ami Magyarország szokásos éves partikonferenciáján történik. Bocs, hattyúk és halacskák, ez most tényleg nem a ti hetetek! Mondjuk, hogy mi van a Sound második napján.

Van egy ember, aki annyira obligát egy elektronikus zenei fesztiválon, mint a kakaóscsigában a kacskaringó és a kakaó, vagy mondjuk az, hogy a kakaóscsigának a közepe a legfinomabb. Ez az úr nem más, mint a holland trance herceg, Tiësto. Bár már jócskán úton van abba az irányba, hogy hajolni kezdjen a kora, még mindig elbírja a lemezeket (főleg, amióta mp3-ból gyártják őket), tudja pakolgatni egymás után azokat és még mindig képes megríkatni a varázslásra szomjazó kiégett ifjúságot. Kell-e hát tovább magyarázni azt, hogy vajon miért övé a Nagyszínpad este negyed tizenegytől?

A Nagyszínpad egyébként annyira halálra kényezteti Zamárdi csütörtökre összesereglett népét, hogy még egy thai masszőr is csak megilletődve pillantgatna maga elé, félköröket rajzolgatva lábfejével a Balaton partjának mesterséges homokjába. A holland úr előtt ugyanis nem kisebb élő legendák lépnek fel, mint maga a Maja Király. Na jó, persze ez nem igaz, de jelentőségükben Axwell úrfi és Ingrosso legény legalább akkora súllyal bírnak. Az idén negyvenedik szülinapját ünneplő Axwell régi, megbízható szakembere ennek a szakmának. Válaszották már a bolygónk és naprendszerünk legjobb lemezlovasának, Ingrosso pedig maga a nagybetűs Kolléga és Barát, akivel közösen együtt hódítgatják el a slágerlisták legmagasabb pozícióit a nem annyira hozzáértő kontároktól. Az I Love You című számukat az is hallotta már, aki nem is ismeri és az is ismeri, aki nem hallotta. Kellemes, lötyögős trallalalala. Csak ki ne lötyögjön a sör. Mert azért ahhoz drága itt.

Tudjuk, hogy miattuk nem fognak sosem külön nulladik napot rendezni sem a Szigeten, sem a Soundon, de azért érdemes megemlíteni a The Carbonfools nevét is. Nekünk személy és szerkesztőség szerint legalábbis azért lehetnek érdekesek, mert még sosem hallottuk és láttuk őket Fehér Balázs nélkül. Bár Balázs már otthagyta egy ideje a formációt, de azért a személyisége eléggé rányomta a bélyegét a bandára, így hát külön izgalmas lehet az, hogy mennyire működik Fóris-Ferenczi Gábor. Az biztos, hogy az új klipjük nagyon is szerethető. Színes és szagos, boldog vidám. Mint a fesztivál maga. Gyere Gábor, mutasd meg a Szand népének a Jäger Arénában!

Aztán ott van Mija, aki egyenesen Amerikaországból jön a Balcsi partjára (csak majd nehogy Budapestet mondjon a színpadon, könyörgöm!) azért, hogy boldoggá tegyen minket. Ki ne ismerné a dubstep és drum'n'bass szemtelenül fiatal királynőjét? Mondjuk például mi nem ismerjük. Ezért is hallgattunk bele munkásságába a Youtube-on, meg egy picit a Spotify-on is, aztán úgy tűnt, hogy ez valami olyan, amit boldogan és szívesen megkóstolnánk mi magunk is, hát akkor miért ne ajánljuk, nem igaz? Na ugye.... Fókusz a Jäger Arénán legyen!

Mondhatnánk még persze Shaun Frankot meg Blasterjaxx-et is, ha finomkodni akarunk és művészkedni, de hát lássuk be, hogy ez nem a Müpa. Jaj, de nagyon-nagyon nem. Úgyhogy menjünk csak szépen a Party Arénába és dugjuk le jó mélyen a hallójáratainkba trombitás Timmy (azaz Timmy Trumpet) melódiáit. Ha más nincs, akkor legalább a Savage-dzsel közös Freaks című garatcsiklandozó dörömbölő himnusz biztosan megvan mindenkinek. Tegyük fel hát szépen a kezeinket és elegánsan dőljünk bele ebbe a mai nyári éjszakába is a Nagy Magyar Türkizkék Tenger élhetetlenül hangos dörömböldévé avanzsált partján.