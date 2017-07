Kesha évek után visszatért a pokolból

Kesha a Praying című új számával zárta le a számára sok szenvedést hozó elmúlt éveket. Az énekesnő társszerzője is a dalnak, amelyben kiénekli magából, hogyan „erősítette meg őt az, hogy meg kellett járnia a poklot". Az énekesnő most bejelentett Rainbow című albuma, amelyről a Praying az első single, öt év hallgatást tör meg, hiszen Kesha Warrior című előző lemeze 2012-ben jelent meg. Az énekesnő ezalatt depresszióval küzdött, és a bíróságon próbált érvényt szerezni az igazának egykori producerével és kiadójával szemben, aki állítása szerint megerőszakolta és bántalmazta őt.

A Praying-nek Kesha, Ryan Lewis, Ben Abraham és Andrew Joslyn a társszerzői. A dal szövegében rengeteg az utalás az elmúlt évek nehézségeire. Kesha 2014 októberében indított pert a producere, Dr Luke ellen, szexuális erőszak és bántalmazás miatt. Luke tagadta a vádakat. Kesha többször nyilatkozott arról, hogy abban reménykedett: a bírósági eljárás során sikerül felbontania a szerződését Dr Luke kiadójával. A felek a mai napig különbözőképpen értelmezik, mit írt pontosan elő ez a megállapodás, de Kesha többször is egyértelműen utalt arra: őt éveken át ez a szerződés akadályozta meg abban, hogy új lemezt adhasson ki.

A visszatérést jelentő Rainbow augusztus 11-én jelenik majd meg. Az előfutárának tekinthető megrázó dalban kirajzolódik Kesha útja azoktól a pillanatoktól, amikor még a halálért imádkozott, az újbóli megerősödéséig. A Praying-gel egy időben Kesha Lena Dunham oldalán egy hosszabb írást is közzétett, amelyben nagyon őszintén vall a kilátástalanságról és a depresszióról, amellyel meg kellett küzdenie.

„A Praying-en keresztül kifejeztem a legmélyebb reménytelenségről és depresszióról szóló érzéseimet. Leküzdöttem komoly akadályokat, és felfedeztem magamban az erőt még azután is, hogy úgy tűnt, ez az erő már elérhetetlen. Olyan békére találtam, amelyet már elképzelhetetlennek hittem. Ez a dal arról is szól, ahogyan elkezdesz együttérezni valakivel, még akkor is, ha az illető bántott, és a mai napig megrémít. Ez egy oIyan dal, amely leírja, hogyan lehetsz büszke magadra még a legkétségbeesettebb pillanatokban is, amikor teljesen egyedül érzed magad."

„Ez a dal szól arról is – írja később - , hogy meg kellett békélnem azzal, hogy nem irányíthatok a világon mindent – amikor megpróbáltam, abba majdnem belepusztultam. A dalban mondom el, hogyan tanultam meg az elengedést, és hogyan ismertem fel, hogy a sorsom az univerzum kezében van, és nem az enyémben. A legsötétebb pillanatokból meríthetjük a legtöbb erőt. Voltak napok, amikor fel sem bírtam kelni, de ha elaludtam, szörnyű rémálmokra ébredtem, sírva és sikoltozva. Egy pillanat nyugalmam sem volt. Mégis kivonszoltam magam az ágyból, elcipeltem az érzéseimet a stúdióba, és művészeti alkotást csináltam belőlük. És még soha nem voltam elégedettebb egyetlen munkámmal sem, mint ezzel."

Kesha egy londoni klubban, szűk körben mutatta be a készülő album anyagát a sajtónak. Mivel New Yorkban még továbbra is tárgyalják az ügyét, bizonyos részletekről nem beszélhet nyilvánosan, de a dalszövegek sok szempontból egyértelmű üzenetet hordoznak. Az énekesnő azt is elmondta, hogy a Dr Luke-kal való együttműködés során sokszor nem volt beleszólása a lemezeivel kapcsolatos döntésekbe, de a Rainbow-t abszolút magáénak érzi. Bár a címet (Szivárvány) azért választotta, mert reménykedik abban, hogy a borzalmas időszak után végre pozitív dolgok következnek, de ennek ellenére nem fél az elkészült számokban sebezhetőnek mutatni önmagát.

Kesha a sajtóbemutatón köszönetet mondott a rajongók támogatásáért is.

„Sajnálom, hogy ennyire elérzékenyültem – mondta az este egy pontján, majd gyorsan hozzátette: - ... Nem, valójában egyáltalán nem sajnálom! Hiszen ez az egész lemez erről szól – a sebezhetőségről. Ez vagyok én."