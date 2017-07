Erre ázunk el a Soundon pénteken

Eljött a Sound első esős napja. Estére legalábbis zivatarka, némi nedvesség várható és közel sem azért, mert a döngölde kiöblögette a Balatont a medréből. Egyszerű légköri jelenségek folyományaként esőpotyogós órákkal nyitjuk meg a hétvégét. Persze egy vébeli szandert, vagy mondjuk úgy, fesztiválozót ez nem hat meg. Az általában esőtől védett helyen lévő fellépőket meg aztán végképp nem. Szóval, az alábbiakra bizton számíthatunk, és reméljük, hogy csak a hat óra körülö időszakot áztatják el a felhők Zamárdi felett.

Pontban nyolc előtt várjuk majd, hogy a Nagyszínpadon - a nagy slágerének megfelelően - megcsókolja az eget (Kiss the Sky) az amerikai előadóművész, Derülő Jászon, azaz Jason Derulo. A hip-hop és R&B muzsikus azért nem aprózza el az életet: 30 millió lemezt eladott már a 2009 óta beröffentett szólókarrierje során. 11 platinalemezt gyűjtött a kislemezeivel a még mindig csak 27 éves alkotó. A haiti szülők gyermekeként Floridában született Jászon olyan laza, mint egy igazi floridai muzsikus: szinte darabjaira hullik, annyira természetes, magától értetődő, könnyed, felszabadult és mégis képes keretet teremteni a Balaton Sound népének alig két órácska idejére.

Aztán jön majd az indo-amerikai szülők gyermekeként Berkley-ből való KSHMR. Mármint Berkley-ben született, nem ott tanult. A Berkley-n amúgy sem indult még veretőszak. Mondjuk érdekes belegondolni, hogy vajon hogyan és miért járhatna kredit egy ilyen szakon. Egy-egy jól elhelyezett drop lenne a zárthelyi? Vagy Steve Aoki professzor hagyományait követve, több ezer ember arconvágása tortával lenne a vizsga? Nem is ötletelgetünk többet a Berkley tanulmányi osztálya helyett. A lényeg, hogyha Ön, kedves olvasó, kiverné magát az észből, akkor irány KSHMR a Nagyszínpadon. Közvetlenül Jászon után.

Na, de a viccet félretéve (haha, ez már önmagában vicc)! Ott lesz még a Jäger Arénában Sigma. Ez egy DJ-páros, akik agyontört, drum and bass ütemekkel fogják szétcincálni a kikapcsolódásra vágyók idegeit. A Paloma Faith-szel és DJ Fresh-sel is kollaboráló angol duó képes volt még a messzi földön finnyás angol listáknak is az élére felkapaszkodni (ez volt a Nobody to Love). Szóval, ha a szanderek is képesek lesznek felkapaszkodni háromnapos romjaikból, akkor érdemes erre egy kanyart megejteni a piszoár és a következő Jäger között félúton.

Egyébként - most megint viccen kívül - érdemes lesz egy hajnali Palotai-bulit is végigszakérteni a Snowattack színpadnál, mert az öreg még mindig nagyon tudja, hogyan pörgesse meg a dolgokat egy ilyen összejövetelen.

Jaj, meg majdnem elfelejtettük, hogy szeretnénk ajánlani valami nagyon dögöset is! Egy 26 éves hölgyet, Juicy M-et, aki annyira kellemesen tud lötyögtetni, hogy nem érdemes sörrel érkezni az előadásra, mert az agyvíz mellett a söröcske is könnyne kilötyöghet a fenébe, aztán csak nézhetünk. Ne várjunk tőle nagy megfejtéseket (mondjuk kitől is várnánk), tényleg nem fogja megmondani azt, hogy mire van szükségünk az életben, viszont egy fiataltól elvárható lazasággal fogja megdolgozni a lelket. A Party Aréna melegében érdemes őt keresni majd.