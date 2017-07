Felcser Máté: Az a legjobb, hogyha élsz

A csapatához képest igazán sajátos környezetben, a Balaton Soundon ültünk le régi cimboránkkal, Felcser Mátéval, hogy elcsevegjünk az ország egyik jelenlegi legnépszerűbb zenekaráról, a Punnany Massifról. A csapat tavaly egy nagyszabású pihenőt hirdetett meg magának, úgyhogy kíváncsiak voltunk arra, hogy mi van velük most, hogy újra felpörgették a kerekeket. Bevált-e az új basszusgitáros, milyenek lesznek az új dalok, meg mi várható az igen közeli jövőben. A régi ismeretség miatt tegeződünk az interjúban.

Mit csinál a Punnany Massif a Balaton Soundon?

Figyelj, az a helyzet, hogy fogalmam sincsen. Bár igazából az a helyzet, hogy majdnem minden zenekar fellép a Soundon az ismertebbek közül. Legalábbis ahogy én nézegettem, úgy tűnt, hogy bárki bekerülhet. Furák vagyunk persze, hiszen egyikünk sem gyúr, meg egyikünk sem kopasz. Én már évek óta úgy jövök el a Soundra, hogy csak itt hátul mászkálok a kerítések mögött. A VOLT-ról is úgy jöttem el, hogy valamelyik biztonsági őr valamiért vasárnap hajnali ötkor betalált, pedig az égegyadta világon semmit nem csináltam. Viszont a Sound az tipikusan az a rendezvény, amiben minden megvan, ami engem nem érdekel. Amúgy meg ennek az egésznek az imidzsét a magyar valóság termelte ki. Ha elmész egy elektronikus fesztiválra, ami erről a száz százalék kommersz sör-keceli-veretősdiről szól, akkor ott ez van. De azért akad, ami nem erről szól - a B.My Lake például már nem ilyen. Ennek viszont velejárója a BMW és a nyaklánc.

Ha már itt tartunk, akkor felülhetünk arra a vonatra, hogy nem ennek indult ez az egész, csak éppen erre lett igény. Jöhet ide Björk, Moby, Air, Portishead meg ilyesmi, ha igazából ez többeket mozgat meg. Üzletileg én is inkább ezt csinálnám.

Nyilván, de hát ahogy mondtad is: ez az igény. Ha Tiësto kell, akkor Tiësto kell.

Ilyen jellegű igénycunami közepén is hogyan maradhat talpon a Punnany?

Azért, mert amit mi közvetítünk, az valamennyire még talán itt is képes működni egy kicsit. Meg hát van a fesztiválozóknak egy olyan része, aki nem szereti Tiëstót. Reménykednek benne évről-évre, hogy jobb lesz. Én viszont inkább abban reménykedem, hogy most már tényleg ne mossa el az eső, mert már nagyon kellemetlen. Volt olyan év, hogy azt sem tudom kinek a cipőjében mentem már haza. Mindenem elázott, kölcsönruhákban tengtem, de úgy, hogy csak két napot voltam itt. Nagy dagonya volt.

Amúgy mi a helyzet a Punnanyval? Ugye, tavaly volt egy lazább év, némi pihi, most meg újra koncerteztek a világ végén is, van új szám, feltámadtatok, na.

Én is most olvasom, hogy hova megyünk még a héten (nevet). Az a szitu, hogy 2016 tényleg egy pihenős év volt, de ezt szó szerint kell érteni. Most meg már azért dolgozgatunk. Az előző hónapban a VOLT-himnuszon melóztam.

Az jó lett amúgy?

Persze, hát nem hallgattad?

Jaj, dehogynem! Élőben, YouTube-on, Spotify-on is hallottam és még egy haverom is mindig ezt énekelte, szóval feldolgozásban is megvan. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy nem volt-e túlságosan "megrendelés szaga" a számnak?

Az a helyzet, hogy ez pont egy sordal volt. Úgy indult, hogy szerettem volna csinálni egy Black Keys-es dalt, ami egy ilyen poposabb blues-rock, amit én nagyon szeretek. Egyik nap egész végig ilyen Black Keys dalokat hallgatgattam, a Lobenwein Norbi meg pont felhívott, hogy kéne egy fesztiválhimnuszt csinálni. Mondtam magamban, hogy na, fesztiválhimnusznak egy ilyen pont a legjobb. Mert általában mindig ilyen rossz popokat csinálnak fesztiválhimnusznak, én meg arra gondoltam, hogy legyen valami normális, vagyis az ötletem alapjait megtartva összekevertem ezt a kettőt. A megrendelés napján neki is álltunk dolgozni, hogy legyen egy ilyen. Hát figyelj, az, hogy ami VOLT, az majd lesz, az meg ugye valamennyire adott volt, azon nem lehet túlmenni. Arról azért mégsem szólhat egy ilyen szám, hogy megcsalt a csajom. (Nevet.)

Ha Lobenwein Norbert, a VOLT Fesztivál egyik alapítója nem telefonál, akkor ez nem egy fesztiválhimnusz lesz, hanem a Punnany következő száma?

Igen-igen, csak akkor tartalmasabb lesz a szöveg. (Nevet).

Megvan a VOLT-himnusz, rendben. Na és amúgy meg mi van a Punnanyval?

Amúgy meg az van, hogy készítgetjük a dalokat.

Készítgetitek, vagy készítgeted?

Egyelőre még csak az van, hogy készítgetem, de az új basszusgitáros, Heilig Tomi sokat segít a zeneírásban. Ő egy baromi jó zeneíró. Ez most egy nagyon jó együttállás, mert jó vele dolgozni. Nagyon türelmesek vagyunk egymáshoz, meghallgatjuk egymás tanácsait. A dalok szerkezetének az összeállításánál nagyon sok a molyolás, az pedig tök jó, ha van egy olyan hallgatói fül, akinek mindig konzekvens véleménye van, és így a hezitálgatásokat gyorsan át tudjuk ugrani. Közben viszont az van, hogy elkezdődött a szezon és ezen a héten is négy koncertünk van, nagyon nehezen tudok átugrani abba, hogy na most akkor megint írjunk. Ezért most az utóbbi időben úgy készültek zenei gondolatok, hogy amikor hazamentünk, akkor bent maradtam a stúdióban és reggelre, mire indultunk el, már kész volt, és így fél fejjel mentem tovább. Pont a legújabb dal egyébként arról szól, hogy egy lány hűtlenkedik, és, hogy érzelem nélkül miért jó a szex, vagy miért van. Írtam rá jópofa szövegeket, de Roli azt mondta, hogy nem vállalja, úgyhogy más lesz.

Hogy tudsz egyáltalán az alkotáshoz szükséges mélységeket megélni az életben így, hogy megy az állandó daráló? Miből tud meríteni az ember? Az alkotáshoz szerintem nem árt néha megállni.

Én azt tartom, hogy az a legjobb, hogyha élsz.

Értem én, de azért annak le kell csapódnia.

Le, persze. De inkább az van, hogy nagyon sokat élek, nagyon aktív társasági életet élek, állandóan pörgök. Még a legfárasztóbb beszélgetésekben is mindig elkapok valamit, egy gondolatot, ami megfog. Tudod milyen az, amikor kimész az utcára, úgy érzed, hogy semmi nem történik a napodban és aztán egyszer csak elhangzik egy gondolat, amire azt mondod, hogy már megérte felkelni. Most tök ilyen volt a VOLT Fesztivál. Egy nagyon rendes palival laktunk együtt, aki egy ilyen illemtan-freak volt és elmondta az összes apró szabály történetét, mi miért hogyan alakult. Három napig nem beszélt a csávó, aztán a harmadik napon megszólalt és éreztem, hogy volt értelme erre a szaros fesztiválra lejönni. Csináltam is egy ilyen jegyzettömböt, egy .txt fájlt, aminek az a neve, hogy "jó dumák", benne van minden. A teendőim mellett az is, hogy milyen filmeket nézzek meg, ilyenek. Abban gyűjtök össze minden ilyen gondolatot. Szóval a lényeg, hogy nagyon fontos a társasági élet. De minden szempontból. Ilyen az új megcsalós szám is, amit említettem. Arról szól, hogy beleképzeled magad abba, hogy milyen amikor egy barátod szenved. Beszélgetsz vele és belemászol az agyába, az énjébe és végül már neked is fáj.

Jó, hogy van ez a jegyzettömböd, de az, hogy lejegyzetelsz egy-két gondolatot, még nem elég ahhoz, hogy az ember alkosson is. Egy ilyen intenzív időszak, amiben te is vagy most, simán képes kisütni a kreatív energiákat.

Meg kell tanulni lazsálni. De hát nézd, én vagyok erre a legrosszabb példa. Az volt a tervem, hogy pihenek, aztán az előző négy napon mindig elmentem valahová piázni. Mindig volt egy szülinap, ma reggel is fél hatkor még a Moszkva téren lődörögtem.

Na és mi a helyzet a prüntyögős projekteddel? Ha jól tudom van egy olyan vonal, hogy a Máté dj-zik.

Megtanultam most csomó mindent egy tanfolyamon, meg vettem csomó mindent a stúdióba, meg van a Használt Lányok nevű projekt, ami ilyen techno alapokra mantrázott, aberrált szövegek. Ezt csinálom most. A dj-zéssel meg az van, hogy épp megyek majd vidékre keverni egy fesztiválra.

Fesztiválszezon után mi lesz a Punnanyval?

Folytatjuk az akusztik turnét. Konkrétan a soproni kőfejtőben, meg lesz ebből egy DVD-kiadvány is. Az egy ilyen tökéletes, lemaszterelt végkész anyag lesz.

Vicces, hogy ma még DVD-ről beszélünk.

Szerintem tök jó ez. Nekem van egy nagyon jó Portishead DVD-m.

Értem, de mi már öregek vagyunk, Máté.

Jó, mindegy, akkor legalább nekünk legyen meg. (Nevet.) Egyébként annyira nem érdekel. Ez nem az eladásról szól, hanem arról, hogy legyen lenyomata. Meg tudjuk nézni milyen volt a vizuál, a helyszín, ilyesmi. Jó, ha ez megmarad jó minőségben. Amúgy a most elkészülő dalnak lesz is videóklippje, az még bőven a lemez előtt fog kijönni. Hangvételében úgy tűnik, hogy kevésbé lesz zenei, inkább ilyen megyünk a falnak dolog lesz belőle. Ez nem popos lesz. Sokat hallgatok rockzenéket. Nálam most valamiért a Deep Purple újraéli az aranykorát. De lesz majd ilyen üvöltözős, Beastie Boys-os Punnany is. Szerintem olyan dalokat csinálunk, amiket mi szeretünk.

Öregszel, Máté, látod. Elhagyod ezt a DJ-s, prüntyögös marhaságot és marad a gitár.

Kell azért ez is, meg az is, de jó az, hogy valami olyan születik meg, amit nem lehet definiálni. Az nekem mindig fontos. Hogy ne legyen egy.