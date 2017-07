Zoltán Erika visszatér sikerei helyszínére

A retró királynőjeként emlegetett Zoltán Erika július 8-án visszatér Siófokra, ahol a karrierje harminc évvel ezelőtt elkezdődött: a PLÁZSon ad jótékonysági nagykoncertet a Siófoki Kórház Gyermekosztályának támogatására. Az énekesnő táncosokkal és különleges vendégzenészekkel készül az estére.

Zoltán Erika idén április 8-án nagykoncerttel ünnepelte, hogy immáron harminc éve van a pályán. Karrierje éppen Siófokon kezdődött, az Interpop Fesztiválon, ahol közönségdíjat nyert Szerelemre születtem című számával.

Nekem Siófok minden szempontból kultikus helyszín, és nem csak azért, mert innen indult az Interpop Fesztivállal az egész karrierem - mondta az énekesnő. - Korábban is nagyon sokat dolgoztam itt, táncosként is."

Zoltán Erika három táncoslánnyal, három fiú táncossal, valamint hat zenésszel készül mostani koncertjére, amelynek az időpontját különösen szerencsés dátumnak tartja - hiszen éppen kerek három hónappal korábban tartotta jubileumi nagykoncertjét. „Sikerült ifj. Jakab Gyurit – a Neoton Famíliából ismert Jakab György fiát - is rávenni, hogy csatlakozzon hozzánk. Így ő és Bárdóczi Gyula, a Neoton dobosa is színpadra lép velem a siófoki koncerten, csakúgy, ahogy a '80-as, '90-es években is ott volt velem minden koncerten. Ezen felül nagyon nagy értéke még az estének, hogy a Riska jóvoltából – ami egy hihetetlen kedves kezdeményezés – a fellépés belépőjének teljes összege még aznap átadásra kerül a Siófoki Kórház Gyermekosztálya részére" - mondta az énekesnő a koncertről.

A koncertre szóló kedvezményes árú, 1000 forintos belépő megváltásával így a közönség is jótékonykodhat.