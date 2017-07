Nem borítják nyakunkba a veretővödröt, de pont ezért lesz jó

Bár a Balaton Sound eddig is viszonylag változatos volt (mármint egy adott műfajon belül, természetesen), ma azért kaphatunk valami mást. Végre eljött az ideje egy kis idegnyugtatásnak, ami lássuk be, hogy ráfér az elmúlt napokban szanaszét csapatódott lelkeknek.

Na tessék! Végre még egy nap, amikor nem borítják nyakunkba a veretővödröt a Balcsiparton. Hiszen a Nagyszínpadot ma olyan hedlájnerek viszik izmos és széles hátaikon, mint Robin Schulz, aki bár már éppen túllendült sztárságának zenitjén (ilyen ez a popbiznisz, sajnos), de azért hátha idén végre tényleg eljön és ellillywoodozgat nekünk. Annyira kellemes lityi-lötyi zenéje van, hogy reményeink szerint az egész nagy fesztivál átfordul valami idült lounge-ba.

De, ha Robinnál nem is, hát Kygo-nál aztán tényleg végképp elmegyünk valami békebeli mennyországba, mert ő meg aztán tényleg a lötyögtetés istene. Ő olyan zenéket komponál, amelyeket egyébként még otthon is meg tud hallgatni az ember anélkül, hogy szétmenne az agya. A Raging c. száma kifejezetten kellemes, romantikus chillhez is tökéletes, de mondjuk a fikusz átültetéséhez a nappali közepén... Na ahhoz is.

Na és, ha még tényleg mindig nem tudtunk be- és lenyugodni, akkor bátran ajánljuk az angol Dua Lipát. 21 éves nagyon kedves megjelenésű tünemény ő. Ha ránézünk, nyugalomba olvadjuk magunkat, de mihelyst énekelni kezd, akkor aztán elcuppannak az idegeink a nyugvóhelyükre. Be The One című slágerét már majdnem 120 milliószor kattintották le a YouTube-on, dolgozott már Martin Garrix-szel és Sean Paullal. Tessék rá odafigyelni! Soeri és Poolek egészen más hangulatú DJ szettje után találhatjuk meg a Jäger Arénában.

Ha viszont már megpimpósodott és bepállott a lelkünk a nyugalomtól, akkor bátran látogassunk el a Zeds Dead kegyetlennek és kíméletlennek ígérkező dubstep és dárenbéz hangversenyére. Ők például azzal szereztek hírnevet maguknak, hogy szinte válogatás nélkül agyontöredezik (más kifejezéssel élve remixelik) mások zenéit. Tök jó kis remixeiket megtaláljuk a neten, hallgassunk csak bele bátran, amúgy pedig aki végigállja a koncertjüket különösebb idegrángás nélkül, az vendégünk egy sörre. Szintén a Jäger Arénában.

Végezetül pedig - csak azért, hogy boldog, békés, nyugodt álmunk legyen majd - ismét csak lötyögtessük nyugalomba magunkat: a holland Eelke Klejin isteni idegnyugtató himnuszokkal ajándékozta már meg a világot. Pihenjük hát békébe magunkat az ő zenéjével a Szand szép szombatján! Éjféltől a Heineken Beach-en.