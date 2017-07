A magyar Életrevalók főhőseit díjazták

Közel 130 ezer nézője volt a most záruló évadban a Játékszínnek, ahol a szezon legjobb színésznője Zsurzs Kati, legjobb színésze pedig Vadász Gábor lett. A 2017/2018-as évadra öt nagytermi premierrel készül a színház, amelyek között egy ősbemutató is szerepel. A jövőre debütáló darabokban többek között Gálvölgyi Jánost, Lengyel Tamást, Nagy Sándort vagy Tóth Enikőt is láthatják a nézők, de mindezeken felül még egy meglepetéspremier is várható.

A 2016/2017-es, a színház újranyitása óta eltelt ötödik évadban közel 130 ezer néző fordult meg a Játékszínben a színház összesen 418 előadásán. Bank Tamás igazgató az ünnepi, évadzáró társulati ülésén a szezon legjobb színészének odaítélhető Kránitz Lajos-díjat is átadta, amelyet még 2012-ben alapítottak a 2005-ben elhunyt Jászai Mari-díjas színész emlékére. Az elismerést idén Zsurzs Kati és Vadász Gábor vehette át.

„Idén a szélsőségeket díjaztuk – mondta Bank Tamás. - Zsurzs Kati egyike azoknak a kollégáknak, akik a hátukon viszik ezt a színházat. Tudásának legjavát nekünk adja. A hála, amivel ezért tartozunk, kifejezhetetlen, a szobrocska ennek csak szimbóluma lehet. Másik díjazottunk, Vadász Gábor egyetlen produkcióért érdemel kitüntetést. Februárban debütált az Életrevalók-ban, amely neki is köszönhetően, sok más színházat megelőzve, a közönségszavazatok alapján a népszerűségi lista első helyén áll."



Zsurzs Kati a Játékszín vezető színésznőinek egyikeként hét produkcióban is játszik (többek között az Életrevalók-ban is), emellett pedig rendezője a Gombóc Artúr, a nagy utazó című mesemusicalnek. Vadász Gábor, aki Driss szerepét alakítja az Életrevalók-ban, a békéscsabai Jókai Színház művésze, és nem kevés egyeztetést igényelt, hogy Hirtling István mellett főszerepet alakíthasson a sikeres előadásban.

Háttér nélkül nincs előtér" – idézik a Játékszínben a 2009-ben elhunyt Kishonti Ildikót. Az ő emlékére alapított díjjal a színház minden évad végén egy-egy olyan backstage-munkatársat jutalmaz, aki jelentősen hozzájárul a produkciók megvalósításához. Az idei díjazott, Petyi János univerzális színházi ember: egyes előadásoknak rendezőasszisztense, máskor ügyelő, sőt, gyakran feltűnik színpadi szereplőként is.

A Játékszín elmúlt évadának értékeléséhez hozzátartozik, hogy a színház, amely küldetésének a könnyed, mégis színvonalas szórakoztatást tartja, és folyamatosan teltházat vonzó előadások bemutatására törekszik, 2016/17-ben a Kölcsönlakás, az Életrevalók, Az eastwicki boszorkányok illetve a Kellemes húsvéti ünnepeket!című darabokat tűzte újonnan a műsorára.

Ezek jövőre is repertoáron maradnak, akárcsak az Acélmagnóliák, A szőke ciklon, az És már senki sem..., a Hatan pizsamában, a Jutalomjáték, a Legyen a feleségem!, a Nyolc nő, a Primadonnák, a Vidám kísértet, a Virágot Algernonnak, a Süsü, a sárkány kalandjai, a Gombóc Artúr, a nagy utazó, és a rendkívül népszerű improvizációs játék, a Beugró.

A most záruló évadban három produkció is elérkezett a 100. előadásához: a Primadonnák és a Legyen a feleségem! mellett A hölgy fecseg és nyomoz is jubilált - ez utóbbi darab azonban a 105. előadás után, Vári Éva visszavonulása miatt lekerült a műsorról.

A következő évad első premierjét októberben tartják: A 39 lépcsőfok című krimi-vígjátékot John Buchan regénye és Alfred Hitchcock filmje alapján Patrick Barlow írta, és az Életrevalók-at is jegyző Horgas Ádám rendezi. Az ismert történet játékszíni változatának érdekessége, hogy az összes szerepet négy színész játssza. Egy kivételével mindannyian több karaktert is megformálnak: a darabban szereplő egyetlen színésznő három egymástól teljesen eltérő figurát jelenít meg, másik két kollégájára pedig nem kevesebb, mint huszonhat szerep eljátszása hárul. Ettől az eredeti kémtörténet bűnügyi komédiába fordul.

Szintén visszatérő alkotónak számít a Játékszínben Az eastwicki boszorkányok rendezője, Bagó Bertalan: jövőre Jeff Baron Jó estét, Mr. Green! című művét állítja színpadra, többek között Gálvölgyi János főszereplésével.

Szakonyi Károly Két nő és valaki című színművét Cseh Judit viszi színre. A titokzatos komédia, amellett, hogy színpadi ősbemutató, jutalomjáték a színésznők számára: Tóth Enikő és Zsurzs Kati mindössze egyszer, egy Bock színpadi felolvasószínházi estén adták elő a darabot, és a produkció ovációval végződött.

Szintén a Bock színpadról kerül nagyszínpadra A Grönholm-módszer-rel világhírűvé vált szerző, Jordi Galceran Bankhitel című izgalmas műve, szintén Cseh Judit rendezésében, Baksa Imrével és Lengyel Tamással.

Az intimebb hangulatú Bock Színpad pedig a jövő évadra is tartogat színházi csemegét: Hamlet, vagy amit akarhatok címmel Baksa Imre és dr. Kállay Géza Shakespeare-kutató professzor készített sok meglepetéssel és nevetéssel tűzdelt közös előadást. A Hamlet tucatnyi szereplőjét egyetlen színész kelti életre, és eközben előkerülnek Shakespeare korának fogós kérdései és érdekességei is. Az előadás az RS9 Színház Vallai Fesztiváljának nyertese volt.

A színház a tervek szerint mindezek mellett még egy Szirtes Tamás-rendezte meglepetéspremierrel is készül – erről még jelenleg is zajlanak a tárgyalások, tehát a bejelentés csak később esedékes. Egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy egy Broadway-musicalről van szó.

A színház az évadszünetben sem pihen: augusztus közepéig még 7 tájelőadást játszanak a nyári sorozatuk keretében, legközelebb július 13-án, Kaposváron lesz.