Cserhalmi György maga dönt majd a visszatéréséről

Cserhalmi György a Borsnak beszélt arról, hogy mikor lehet számítani régóta várt visszatérésére.

A Kossuth-díjas színész hónapokkal ezelőtt gerincműtéten esett át. Sokáig hírzárlat volt érvényben az állapotáról. A Nemzet Színésze most reagált a Bors megkeresésére. Elmondta, hogy hálás az aggodalomért és az érdeklődésért, de nem az egészségügyi állapotával szeretné felhívni magára a figyelmet.

"Köszönöm szépen az érdeklődést mindazoknak, akik kíváncsiak a hogylétemre, de én ezekről a dolgokról nem beszélek" – mondta a lapnak Cserhalmi György.

A visszatérésére vonatkozó kérdésre azonban válaszolt a Borsnak, akik korábban úgy értesültek, hogy a székesfehérvári Vörösmarty Színház művészeti igazgatója, Bagó Bertalan már az általa rendezett Bertolt Brecht-darab, a Jó embert keresünk novemberre tervezett bemutatójánál számítana a színészre:

"A visszatéréssel kapcsolatban annyit tudok biztosra mondani, hogy bár azt mondják, hogy szeptemberben már visszatérhetek, ezt a dolgot én magam fogom eldönteni. Mégpedig attól függően, hogy mikor érzem úgy, hogy mehetek."

Cserhalmi György mindehhez azt is hozzátette: "Nem vagyok az a kitárulkozó fajta, én magamban szeretem elintézni a dolgaimat, pláne, ha ennyire személyesek, mint ez a betegség."

A gerinccsatorna-szűkülete miatt műtött színészt, addig is, amíg a színpadra is visszatér, a mozikban láthatja a közönség, Mundruczó Kornél Jupiter holdja című, a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjába is bekerült filmjében.