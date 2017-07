A kortárs német irodalom csodagyerekeként is emlegetett német író, Daniel Kehlmann lesz a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége 2018. április 19. és 22. között. A hírt a szerző magyar kiadója, a Magvető jelentette be a Facebookon, majd Szabó Eszter, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) fesztiváligazgatója is megerősítette.