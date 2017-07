Ez a szám taszította le a trónról a Gangnam Style-t

A dél-koreai Psy slágere öt évig volt a legnézettebb videó a YouTube-on, Wiz Khalifa és Charlie Puth slágere, a See You Again azonban most átvette a vezetést.

A Gangnam Style sokáig az egyetlen olyan videó volt, amely túlszárnyalta elérte a 2 milliárdos letöltést a YouTube-on, de 2016 szeptemberében a Halálos iramban sztárjának emléket állító See You Again is átlépte az álomhatárt. Most pedig már meg is előzte a Psy slágerét: a cikk megírásakor 2 894 763 875 megtekintést mutatott a számláló, míg a Gangnam Style esetében ez a szám "csak" 2 894 530 818.

Ez azt jelenti, hogy mindkét dal meghallgatásával már több mint 21 ezer évnek megfelelő időt töltött az emberiség - írja a BBC.

A See You Again 2015 márciusában jelent meg a Halálos iramban hetedik részének filmzenéjeként, és Paul Walkernek állít emléket, aki autóbalesetben halt meg 2013-ban, még a forgatás befejezése előtt.

A videó gyorsan lett nagyon népszerű, de lehet, hogy nem sokáig fogja vezetni a YouTube-toplistát. Ugyanis míg 2016 szeptemberében csak a Gangnam Style és a See You Again járt 2 milliárdos letöltés fölött, azóta többen felzárkóztak mögéjük.

A harmadik helyen Justin Bieber áll a Sorry-val, a negyedik pedig Mark Ronson és Bruno Mars száma, az Uptown Funk. A legnagyobb kihívó azonban a Luis Fonsi és Daddy Yankee dala, a Despacito lehet, amely nemcsak a nyár legnagyobb slágere, hanem mindössze hat hónap alatt érte el a 2,5 milliárdos letöltést. Összehasonlításképpen: a See You Again fél év alatt 1 milliárdig jutott, ami akkor szintén elképesztően gyorsnak számított.

A BBC megjegyzi, hogy akár visszaszerzi a Gangnam Style a vezetést, akár a Despacito taszítja le a See You Again-t, a Universal Music mindenképpen jól jár, hiszen mindhárom dal jogai a cég tulajdonában vannak.

A zenei videók nézettségét pedig egyelőre semmilyen más tartalom nem tudja befogni a YouTube-on: jelenleg az 50 legnézettebb videó között csak három olyan van, amely nem videóklip.