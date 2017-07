Drogfüggő énekese miatt van bajban a magyar gitáros világhírű zenekara

Báthory Zoltán metálzenekara, a Five Finger Death Punch nyári turnéja közepén került krízishelyzetbe. Az énekes, Ivan Moody drogproblémai miatt váratlanul otthagyta a zenekart. Most a Facebookon magyarázta el helyzetét a rajongóknak.

Egy hónap telt el azóta, hogy Ivan Moody a hollandiai Tilburgben a koncert közepén, a színpadon fenyegetőzött azzal, hogy elhagyja a zenekart.

Most szólok előre, hogy ez az utolsó show-m - mondta az énekes a Billboard beszámolója szerint. Ivan Moody nem most lengette be először, hogy lelép, de ezúttal úgy tűnik, tényleg komoly a baj. A zenekar ugyan tisztázta a dolgot, és már nincs Moody távozásáról szó, viszont kénytelenek voltak másik énekessel helyettesíteni, mert drogproblémái miatt nem tud fellépni. A Bad Wolves-ból Tommy Vext érkezett a helyére, aki már több koncerten is túl van a zenekarral.

Ivan Moody most a Five Finger Death Punch Facebook-oldalán kért elnézést a zenekar 4,5 millió követőjétől, amiért kihagyta a legutóbbi európai koncerteket, és az is kiderült, hogy elvonón van.

A posztban azt írja, hogy el sem tudná képezlni az életét a zenekar nélkül, és 100 százalékig elkötelezett abban, hogy visszatérjen. Az is kiderült, hogy augusztus 19-én, az illinois-i Springfieldben már színpadra akar állni, és folytatná a turnézást. Ivan Moody Tommy Vextnek is köszönetet mondott a helyettesítésért, illetve társainak a támogatásért.

Megjártuk a poklot, és nem fogunk itt megállni - ígérte az énekes. Arról is írt, hogy kemény éve volt, de a rajongóktnak nagyon sokat köszönhet, amiért mellette állnak. A poszt alatti hozzászólásokban tényleg többségben vannak a támogató üzenetek, de azért jócskán vannak olyanok is, akik dühösek az énekesre az elszúrt koncertek miatt.

A heavy metalt thrash elemekkel ötvöző amerikai zenekart a magyar gitáros, Báthory Zoltán alapította 2005-ben. Báthory 1995-ben költözött az USA-ba, ahol először dizájnerként dolgozott, majd létrehozta a Five Finger Death Punch-ot, amely egy kung-fu filmről kapta a nevét. A zenekar hamar népszerű lett a tengerentúlon, majd Európában is. Rendszeres fellépői a rockfesztiváloknak, és albumeladásaik alapján a legsikeresebb heavy metal bandák között vannak.