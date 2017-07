Ezek a slágerek a legfontosabbak a magyaroknak

Az Artisjus felmérést készített a magyar dalokról, amelyben azt is vizsgálták, hogy melyik lehet a legmeghatározóbb hazai szám. A listát a Gyöngyhajú lány vezeti, de filmzene is van a top 10-ben, amelyben Bródy János nevével találkozunk a legtöbbször.

A magyar jogvédő iroda, az Artisjus #mutimithallgatsz – Kampány a dalszerzőkért projektjéhez kapcsolódóan júniusban készült el a felmérés, amelyből kiderül, hogy a válaszadók több mint kétharmadának van olyan kedvenc dala, amely szerinte sokat hozzátett a személyiségéhez, és a legtöbben voltak már olyan krízishelyzetben, amikor egy dalszöveg jelentett kapaszkodót számukra.

A kampány üzenetéhez kapcsolódóan – a dalszerzők értéket teremtenek – az online felmérésben a dalszövegek jelentőségét vizsgálták több kérdés alapján. A majd 350 válaszadó több mint kétharmada értett egyet azzal az állítással, hogy azért szeret magyar dalokat hallgatni, mert érti a szövegüket, és ez sokat hozzáad az élményhez. Úgy tűnik, hogy a nők számára még fontosabb a szöveg: a női válaszadók több mint 80 százaléka értett egyet ezzel.

A felmérés egyértelműen igazolta, hogy a dalokhoz erős érzelmek kötődnek. Arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók szerint melyek a hazai könnyűzene történetének legmeghatározóbb dalai. Az így összeállított listát a Gyöngyhajú lány vezeti, ezt a Honfoglalás című film zenéje követi, a lista harmadik helyén pedig Máté PéterElmegyek című dala áll. Bródy János három dalban is szerepel szerzőként és/vagy előadóként, a legfontosabb dalok hosszú listáján pedig az LGT 8 száma is szerepel.

Íme az első tíz helyezett, alatta pedig ön is szavazhat a kedvenc dalára: